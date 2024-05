Beauty Tune lancia le nuove creme contorno occhi

Da Beauty Tune un’esperienza totalmente personalizzata grazie all’utilizzo di un algoritmo innovativo per la creazione di formule su misura per la tua skincare

Nel mondo della cosmetica dove tutto è in continua evoluzione, BEauty Tune porta con sé innovazione, qualità e il concetto del “fatto su misura per te”, con una missione audace e una visione ambiziosa, offrendo prodotti di alta qualità Made in Italy, sostenibili e hi-tech.

BEauty Tune espande la sua linea di prodotti e lancia due nuove creme per il contorno occhi, risultato di una continua ricerca mirata all’innovazione e alla qualità: una dedicata alle borse e occhiaie e l’altra con funzione anti-age.

Come per tutti i prodotti del brand, bastano pochi e semplici step per creare il prodotto su misura per te: basta compilare un breve questionario online riguardo le caratteristiche della propria pelle, delle esigenze e preferenze; dopodichè l’algoritmo calcola la quantità perfetta e la tipologia di ingredienti che andranno a comporre la formula; successivamente,

la lista degli ingredienti viene inviata al laboratorio e la formula viene creata perfettamente su misura.

Infine, per queste nuove creme contorno occhi a differenza di tutti gli altri prodotti, la scelta della fragranza non è possibile, poiché per una zona delicata come quella perioculare non sono previste profumazioni.

CONTORNO OCCHI BORSE E OCCHIAIE

Il contorno occhi borse e occhiaie è stato creato per offrire una soluzione mirata al gonfiore e al tono violaceo che possono affliggere la zona del contorno occhi. Grazie alla sua formulazione su misura, questa crema è in grado di ridurre visibilmente il gonfiore, illuminare lo sguardo e attenuare il tono violaceo, garantendo un aspetto fresco e riposato.

La tua formula su misura potrebbe contenere, in diversi dosaggi, a seconda delle caratteristiche della tua pelle:

caffeina, come antinfiammatorio; bromelina, per ridurre il gonfiore ed escina per migliorare la circolazione.

CONTORNO OCCHI ANTI-AGE

Il contorno occhi anti-age è progettato per mantenere uno sguardo giovane e luminoso nel tempo. Grazie alla sua formulazione personalizzata, questa crema è in grado di ridurre i segni del tempo, prevenire la comparsa delle rughe e illuminare lo sguardo, conferendo alla pelle un aspetto visibilmente più giovane e radioso. La tua formula su misura potrebbe contenere, in diversi dosaggi, a seconda delle caratteristiche della tua pelle: caffeina per migliorare la circolazione; acido ialuronico a basso peso molecolare, con funzione anti-invecchiamento e idratante; niacinamide 4% con funzione anti-age.