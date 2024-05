Anche il feto prova dolore: lo misura la scala “Fetal-7” dal terzo mese

Anche il feto prova dolore e per valutare questo dolore è stata messa a punto una scala specifica chiamata “Fetal-7” che è applicabile nel terzo trimestre di gravidanza

Anche il feto prova dolore e per valutare questo dolore è stata messa a punto una scala specifica chiamata “Fetal-7” che è applicabile nel terzo trimestre di gravidanza e attraverso l’utilizzo di immagini ecografiche e la presenza di specifici segnali sul volto del feto identifica la sofferenza. La procedura di messa a punto della scala e le prove di efficacia della stessa sono stati pubblicati sul The Journal of Pain.

I miglioramenti nell’ecografia fetale hanno consentito la diagnosi e il trattamento delle malattie fetali nell’utero, spesso attraverso la chirurgia. Tuttavia, poca attenzione è stata prestata alla valutazione del dolore in questa fase di sviluppo dell’essere umano.

Il riconoscimento e la conoscenza del dolore nei neonati sono passati da un fenomeno dubbio e ampiamente ignorato a un fatto indiscutibile nel giro di pochi decenni. In modo simile, il dolore nel feto umano, specialmente nelle ultime settimane di gestazione, è stato sempre più discusso per motivi accademici, scientifici e sociali.

Con lo sviluppo della tecnologia ecografica, è stato possibile ritrovare nei feti le stesse espressioni facciali osservate nei neonati che soffrono di dolore acuto. Con il rapido sviluppo della chirurgia anche nel grembo materno, la questione del dolore nel feto è passata dal timone neuroscientifico e teorico a un’entità pragmatica e clinica.

Sebbene sia sempre più riconosciuto che è probabile che si verifichi dolore procedurale e post-procedurale, attualmente non sono validati strumenti di valutazione per misurarlo.

Senza misure affidabili, il trattamento analgesico non può essere monitorato o adattato per evitare la sofferenza e lo stress risposta correlato all’intervento chirurgico, che può inoltre portare a risultati peggiori a lungo termine legati al dolore incontrollato nel feto umano.

Per colmare questa lacuna, è stato sviluppato un sistema di punteggio del dolore fetale, noto come scala Fetal-7.

Recentemente, è stato infatti dimostrato che le espressioni fetali di dolore acuto innescate dall’iniezione intramuscolare di anestetici prima dell’esecuzione di un intervento chirurgico fetale (occlusione fetale tracheale e dilatazione della valvola aortica fetale) potrebbero essere registrate mediante ultrasuoni 4D ad alta definizione diretti al feto.

Sorprendentemente, tutte le espressioni facciali di dolore acuto validate per i neonati potrebbero essere chiaramente identificate nei feti del terzo trimestre. Un altro studio ha infatti dimostrato che con l’esclusione di elementi ridondanti e l’aggiunta di due aggiuntivi, si potrebbe produrre un sistema di punteggio del dolore fetale nei feti del terzo trimestre (la scala Fetal-7), comprendente sette elementi derivati da espressioni facciali. e movimenti ed espressioni della testa: i. “abbassamento delle sopracciglia”; ii. “occhi strizzati”; iii. “approfondimento del solco nasolabiale”; iv. “labbra aperte”; v. “allungamento orizzontale della bocca”; vi. “allungamento verticale della bocca”; vii. “deflessione del collo.

Nel presente studio gli autori hanno eseguito una validazione psicometrica formale e completa della scala Fetal-7 per la valutazione del dolore acuto nei feti umani del terzo semestre.

La validazione prevedeva due fasi: 1) quattro feti con indicazione all’intervento chirurgico sono stati valutati in tre condizioni perioperatorie: dolore acuto, riposo e sotto forte stimolazione sonora.

Le espressioni facciali sono state valutate da 30 valutatori utilizzando screenshot di film ad ultrasuoni 4D ad alta definizione; 2) valutazione della sensibilità e specificità della scala Fetal-7 in 54 feti sani e due feti sottoposti a dolore acuto dopo iniezione intramuscolare anestetica preoperatoria.

Inoltre, per analizzare il dolore acuto, sono stati confrontati i punteggi delle espressioni facciali in tre diverse condizioni: i. dopo l’iniezione anestetica pre-procedurale; ii. dopo un’intensa stimolazione sonora e iii., a riposo. La somma dei sette elementi al di sopra di un punteggio limite ≥ 5 differenziava il dolore acuto dalle altre due condizioni di controllo.

È stato inoltre dimostrato che questo approccio rileva le espressioni di dolore acuto anche nel feto del secondo trimestre sottoposto a dolore a causa dell’anestesia pre-procedurale.

Gli autori hanno mostrato che la scala accuratamente differenziata tra feti sani a riposo e feti in stato di riposo con dolore acuto (sensibilità del 100% e specificità del 94,4%).

L’uso di una scala specifica per valutare il dolore fetale ha molte potenziali implicazioni. La prima implicazione diretta è la possibilità di valutare il dolore dopo procedure chirurgiche sul feto e controllare l’analgesia. È stato ampiamente discusso e oggi accettato che l’anestesia fetale è obbligatoria durante le procedure fetali.

Un esempio di intervento chirurgico eseguito sia nel periodo neonatale che prenatale è la correzione del mielomeningocele. Si tratta di una forma rara di spina bifida aperta, caratterizzata dalla protrusione del midollo spinale e delle meningi dalla colonna vertebrale in un sacco contenente liquido, localizzato in corrispondenza del difetto, che esita nella chiusura incompleta del tubo neurale primitivo.

Quando l’intervento viene eseguito nel periodo neonatale è obbligatorio valutare e trattare il dolore neonatale, mentre è ancora in corso un dibattito sulla valutazione e il trattamento del dolore del feto nei giorni/settimane successivi all’intervento chirurgico intrauterino.

L’uso sistematico di una scala del dolore dedicata ha il potenziale per consentire il monitoraggio del dolore post-operatorio e i suoi effetti a breve e lungo termine. Alcuni farmaci analgesici attraversano la barriera emato-placentare e potrebbero essere usati per trattare il dolore fetale, che potrebbe non solo alleviato acutamente, ma potrebbero inoltre ostacolare le conseguenze indesiderabili a lungo termine dell’esperienza del dolore.

Essendo uno strumento delicato e che necessita dell’utilizzo di tecnologie quali gli ultrasuoni, va utilizzato in centri specialistici con operatori sanitari formati e per gli usi specifici consentiti.

Inoltre, poiché la scala è basata su immagini, potrebbe essere implementata in un uso semiautomatico aggiunto alle macchine ad ultrasuoni e aiuterebbe il personale sanitario nell’esecuzione di ecografie ostetriche. L’intelligenza artificiale è stata studiata anche in ambito ecografico per aiutare nell’identificazione di malformazioni fetali, e si prevedono nuove soluzioni in questo ambito.

In conclusione, la scala Fetal-7 è uno strumento valido per valutare il comportamento correlato al dolore acuto nei feti del terzo trimestre e può essere utile nel guidare l’efficacia delle procedure analgesiche in questi pazienti. Sono necessarie ulteriori ricerche per esplorare la presenza di dolore post-operatorio nei feti e i suoi effetti sulla placenta.

Lisandra Stein Bernardes et al., Assessment of human fetuses undergoing acute pain: validation of the fetal-7 scale. J Pain. 2024 Apr 8:104527. doi: 10.1016/j.jpain.2024.104527. Online ahead of print.

leggi