Su Rai 2 “La Fisica dell’Amore” con le ultime due puntate

Oggi e domani in seconda serata su Rai 2 ultime due puntate per “La Fisica dell’Amore”. Tra gli ospiti, Maninni, Roberta Capua, Rita Pavone

Affrontare con coraggio le sfide di natura emotiva dell’adolescenza. Questo lo scopo de “La Fisica dell’Amore”, il programma della Direzione Intrattenimento Prime Time in onda su Rai 2 in seconda serata martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio. Vincenzo Schettini, professore di Fisica popolare sui social, amatissimo dai giovani e non solo, attraverso esperimenti di fisica, e avvalendosi della testimonianza di ragazzi che hanno il coraggio di raccontare un loro momento particolarmente intenso, spiega la complessa realtà di sentimenti ed emozioni, dall’amore all’amicizia, passando per rabbia, paura, sofferenza, sessualità.

La quinta puntata in onda mercoledì 30 aprile alle 23.45 è dedicata ai fluidi: Vincenzo Schettini mette alla prova con i suoi esperimenti Domenico Cuomo (“Mare Fuori” e “Un Professore”); Maninni, che canta un suo successo; Peppe Iodice che intrattiene con la sua ironia; Roberta Capua, volto amato della Tv, e Carolina Benvenga, conduttrice di programmi per bambini e personaggio popolare sui social.

Nella sesta puntata, la conclusiva, in onda mercoledì 1° maggio alle 23.40 è Rita Pavone a raccontare la sua esperienza di studentessa ma anche la sua formidabile carriera. A seguire i trasgressivi La Sad, che eseguono il pezzo che li ha resi celebri a Sanremo. Infine, si presta per un divertente esperimento Nunzia de Girolamo. In occasione dell’ultimo appuntamento, dedicato al suono, il Prof Schettini suona il violino, altra parte fondamentale della sua vita.