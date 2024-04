Shock a Londra: uomo attacca passanti con una katana

Londra, uomo attacca passanti con una katana: ci sono feriti. È successo a Hainault, nella periferia nord-orientale della città

È stato arrestato dalla polizia il 36enne che stamani si è lanciato con la sua automobile all’interno di una casa privata, per poi colpire con una katana – la tipica spada giapponese – delle persone: è successo a Hainault, nella periferia nord-orientale di Londra.

Come riferiscono i media britannici, la polizia locale ha fatto sapere di essere stata allertata intorno alle 7 ora locale, a causa di “un grave incidente” che ha coinvolto un’abitazione nel quartiere di Thurlow Gardens. Ha quindi confermato che ci sono “feriti”, e tra questi ci sarebbero anche due agenti di polizia: “Siamo in attesa di aggiornamenti sulle condizioni di tutti i feriti” hanno aggiunto, mentre il vice commissario Ade Adelekan ha commentato: “Deve essere stato un incidente terrificante per le persone coinvolte. Uno schock per la comunità”.

L’aggressione è avvenuta nei pressi di una stazione della metropolitana, che è stata prontamente chiusa, come ha comunicato la Transport for London (TfL), l’azienda del trasporto pubblico. Chiuse anche le strade circostanti, dove sono giunte ambulanze e mezzi della polizia e dei vigili del fuoco.

Al momento non risultano chiari i motivi dell’aggressione, ma sui social media circolano vari video dei momenti concitati dell’incidente. Le autorità hanno trasmesso un messaggio alla cittadinanza in cui scoraggiano le persone a “fare speculazioni” sulla natura dei fatti.