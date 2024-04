QUID+ pubblica “Il mio papà, tutto quello che lui è per me”, un libro per vivere tutti i momenti unici di un rapporto indissolubile fatto di emozioni e sorrisi

Negli ultimi anni è in corso una rivoluzione gentile che sta progressivamente ridefinendo il ruolo del papà. Si parla sempre più di papà 2.0, più attenti e presenti, in preda agli stessi dubbi che storicamente erano associati alla figura materna. In rete c’è un proliferare di spazi dedicati proprio a loro, portali, newsletter, una community sempre più poliedrica che punta a spazzare via i cliché all’insegna di una piena parità di genere. Sempre più papà cercano e creano spazi di discussione per condividere la loro esperienza e le loro difficoltà. Una figura che vuole ritagliarsi il suo spazio accanto a quello delle mamme, senza sostituirsi ma vivendo in pieno l’arcobaleno di emozioni che accompagna la nascita e la crescita di un figlio. Va pienamente in questa direzione “Il mio papà, tutto quello che lui è per me”, il nuovo volume che arricchisce il catalogo di QUID+, la collana edita da Gribaudo.

Il mio papà tutti i giorni mi fa la stessa domanda, e anche se la mia risposta a volte è uguale, o è breve, o è un po’ triste, lui la ascolta sempre con attenzione. Perché dice che questa è la cosa che gli importa di più al mondo. Il mio papà tutti i giorni mi chiede: «Come stai?».

QUID+ è la linea editoriale a marchio Gribaudo – Idee Editoriali Feltrinelli dedicata al tempo di qualità di genitori e figli rivolta ai bambini da 0 a 7 anni. Il progetto QUID+ nasce dall’intuizione di Barbara Franco, manager, ma soprattutto “cuore di mamma”, con l’obiettivo di fornire una maggior consapevolezza a genitori ed educatori sulle potenzialità di apprendimento del bambino, per aiutarlo a esprimere al meglio le proprie abilità tramite il gioco e il divertimento. Alla base di tutte le attività e i giochi proposti c’è la consapevolezza di quanto sia importante per il bambino coltivare una relazione intima e profonda con l’adulto.

