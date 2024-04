Previsioni meteo 30 aprile 2024: nuovo peggioramento in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, martedì 30 aprile 2024: anticiclone di nuovo in ritirata, tornano le piogge su tutte le regioni

Condizioni meteo di nuovo in evoluzione sull’Italia in questo finale di aprile caratterizzato da spiccata variabilità e dall’alternanza di sole e piogge. Nella giornata di oggi avremo infatti un nuovo peggioramento del tempo, con precipitazioni nel corso del pomeriggio al Nord e gran parte delle zone interne del Centro. Domani, Festa dei Lavoratori, ancora maltempo su tutta la nostra Penisola con precipitazioni di debole intensità. Prima parte di maggio che vedrà quindi un nuova fase instabile sull’Italia, con maltempo a più riprese e nuovo calo delle temperature anche se con valori non troppo distanti dalle medie del periodo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 30 aprile 2024.

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge e acquazzoni sparsi specie sulla Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli irregolarmente nuvolosi e locali piogge sparse. In serata e nottata tempo in graduale miglioramento con residue piogge al Nord-Ovest. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su tutti i settori. Al pomeriggio ancora locali fenomeni specie sulle zone interne, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata tempo in miglioramento ovunque ma con nuvolosità in transito. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su settori Peninsulari, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora molte nuvole con precipitazioni sparse, più asciutto solo sulla Sardegna. In serata e nottata si rinnovano condizioni di maltempo specie su Calabria e Sicilia, più asciutto altrove. Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .