Pisolino pomeridiano e polipi intestinali a “Elisir” oggi su Rai 3

A “Elisir” stamani su Rai 3 tutto ciò che c’è da sapere sul pisolino pomeridiano. Si parlerà anche di polipi intestinali, dolori all’anca e benefici delle leguminose

Il cosiddetto pisolino pomeridiano, fa bene a qualsiasi età? E quale è la sua durata ideale? Sarà questo l’argomento che aprirà la puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 30 aprile alle 10.30 su Rai 3.

In studio, il professor Francesco Franceschi, direttore di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso al Policlinico Gemelli di Roma. Lo spazio successivo, con il professor Alessandro Armuzzi, responsabile dell’Unità Operativa Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali presso l’Ospedale Humanitas di Milano, sarà dedicato ai polipi intestinali: neoformazioni benigne del colon retto che possono tuttavia evolvere in forme tumorali. Come si manifestano e quali sono gli esami preventivi che è consigliato fare?

Nella rubrica “Mi dica dottore” il professor Francesco Traina, direttore di Ortopedia-Traumatologia e Chirurgia protesica e dei reimpianti d’anca e di ginocchio dell’Istituto Ortopedico Rizzoli Irccs di Bologna, affronterà il tema dei dolori e delle patologie che interessano un’articolazione chiave come l’anca. In chiusura di puntata, la professoressa Mariangela Rondanelli, endocrinologa e docente di Scienze Dietetiche presso l’Università di Pavia, parlerà delle proprietà e dei molteplici usi in cucina di fave e piselli, due specie leguminose che si raccolgono in questa stagione.