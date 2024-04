Pierre Fabre acquista i diritti di exarafenib, inibitore sperimentale di Pan-RAF

Laboratoires Pierre Fabre acquisisce l’inibitore sperimentale pan-RAF, exarafenib e altri asset del programma pan-RAF di Kinnate Biopharma Inc.

Laboratoires Pierre Fabre ha annunciato di aver firmato un accordo di acquisto di asset (APA) per l’inibitore sperimentale pan-RAF, exarafenib , e di altri asset del programma pan-RAF di Kinnate Biopharma Inc. (Nasdaq: KNTE), azienda che sviluppa molecole target in fase clinica in ambito oncologico.

La vendita dei diritti globali da parte di Kinnate è in linea con la strategia precedentemente annunciata dalla società, di esplorare alternative terapeutiche.

“Siamo lieti di collaborare con Laboratoires Pierre Fabre, un’azienda con una significativa esperienza nello sviluppo e nella commercializzazione di terapie mirate a tumori solidi con alterazioni di RAF e RAS – ha dichiarato Nima Farzan, Chief Executive Officer di Kinnate. – La vendita di exarafenib e dei nostri asset del programma pan-RAF a Pierre Fabre amplierà la portata di questi programmi a livello globale, mettendo a disposizione ulteriori terapie mirate per i pazienti con melanoma NRAS mutato o tumori solidi con alterazioni di BRAF”.

“Sulla base dei dati clinici e preclinici generati fino ad oggi, riteniamo che exarafenib possa essere un ‘best-in-class’ come inibitore pan-RAF mirato a tumori solidi come il melanoma NRAS mutato, per il quale attualmente non esistono terapie target approvate – aggiunge Francesco Hofmann , Head of Research and Development for Medical Care di Laboratoires Pierre Fabre. – L’aggiunta di exarafenib e di altri asset del programma pan-RAF di Kinnate è complementare al nostro portfolio esistente di inibitori di BRAF e MEK con encorafenib e binimetinib. Questa acquisizione fa parte della strategia di Pierre Fabre di focalizzazione nell’oncologia di precisione e ci offre un’ulteriore opportunità di ampliare la disponibilità di terapie mirate per il trattamento di pazienti con tumori solidi RAF e RAS mutati.”

Secondo i termini dell’APA, Laboratoires Pierre Fabre acquista la molecola exarafenib e altri asset del programma pan-RAF assumendosi il 100% dei costi associati a queste attività.

In compenso, Kinnate riceverà un corrispettivo totale fino a 31 milioni di dollari, composto da:

• 500.000 dollari alla firma dell’accordo;

• 30,5 milioni di dollari, subordinato:

o alla prima somministrazione del primo paziente nello studio registrativo di exarafenib o di qualsiasi altro asset acquisito,

o alla richiesta di un’approvazione accelerata ai sensi del programma di approvazione accelerata della FDA per exarafenib o di qualsiasi altro asset acquisito,

o alla presentazione di una domanda di autorizzazione all’immissione in commercio per exarafenib o di qualsiasi altro asset acquisito.

Inoltre, i Laboratoires Pierre Fabre si assumeranno fino a 5 milioni di dollari di debiti commerciali per gli asset trasferiti.