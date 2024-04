Online “Pietralata”, il nuovo album di Artù

Si intitola “Pietralata” è il nuovo EP di Artù: un tributo viscerale e appassionato al quartiere dove l’artista è nato, fonte di ispirazione da sempre

Situato nella periferia nord-est di Roma, Pietralata potrebbe apparire come un luogo grigio e caotico, ma cela in realtà una bellezza eterna: l’aroma dei pomodori d’estate, tramonti infiniti e la semplicità della vita di campagna in una grande metropoli.

Artù parte da qui per esplorare l’umanità e l’amore, invita a superare le barriere che separano le persone, celebrando l’unicità di ognuno. Esalta la bellezza e la potenza della musica e delle parole come mezzi di espressione, ricordando l’importanza di utilizzarle responsabilmente per costruire un mondo migliore.

Ma non solo. In questo EP di 6 tracce, prodotto, mixato e masterizzato da Matteo Gabbianelli, Artù parla di amori intensi e liberatori, di rabbia e frustrazione, e racconta la necessità di cambiare interiormente per migliorare quanto ci sta attorno.