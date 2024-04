In libreria “Siamo comete, siamo come te” di Filomena Carrella e Elvira Miranda

Disponibile nelle librerie e sugli store digitali “Siamo comete, siamo come te”, il nuovo libro di Filomena Carrella e Elvira Miranda

La forza delle donne che hanno segnato la storia, con le loro storie affascinanti e ispiratrici, viene celebrata in una nuova pubblicazione straordinaria intitolata “Siamo Comete, siamo come te”. Questo libro, curato con passione da Filomena Carrella ed Elvira Miranda, è molto più di una semplice raccolta di biografie; è un tributo emozionante alle donne che hanno sfidato i confini, abbattuto le barriere e cambiato il mondo con il loro coraggio e la loro determinazione.

In questa straordinaria antologia, 28 donne che hanno influenzato e modellato la società in modi unici vengono portate alla ribalta. Da icone della letteratura come Matilde Serao e Eleonora Duse, a figure indimenticabili della cultura popolare come Raffaella Carrà e Sophia Loren, a scienziate come Beatriz Bernal o a donne istituzionali come Tina Anselmi,passando per ogni pagina è intrisa della straordinaria forza e della resilienza delle donne che hanno lasciato un’impronta indelebile nel tessuto della storia. Ciò che rende “Siamo Comete, siamo come te” così speciale è il fatto che sia stato creato da un gruppo di donne per le donne. Le 31 autrici di questo libro sono professioniste, insegnanti, giornaliste e libere pensatrici, unite dalla convinzione che le storie delle donne meritino di essere raccontate e celebrate con la stessa passione e impegno riservati alle grandi figure maschili della storia.

Per scelta si è deciso di non dividere il libro in capitoli, piuttosto è un unico, intenso viaggio avvincente attraverso la vita e le realizzazioni straordinarie di donne che hanno affrontato sfide, superato ostacoli e lasciato un segno indelebile nel mondo che l’hanno circondate. Attraverso narrazioni coinvolgenti e dettagliate, i lettori avranno l’opportunità di immergersi nelle vite di queste donne straordinarie e di trarre ispirazione dalla loro forza, dalla loro determinazione e dalla loro audacia.

“Con ‘Siamo Comete, siamo come te’, volevamo creare uno spazio in cui le storie delle donne potessero brillare – hanno dichiarato le curatrici Filomena Carrella ed Elvira Miranda – Questo libro è un tributo a tutte le donne che hanno lottato per la loro voce, per i loro diritti e per il loro posto nella storia. Speriamo che possa ispirare le donne di oggi a perseguire i loro sogni e a non smettere mai di lottare per ciò in cui credono.”

“Siamo Comete, siamo come te” è molto più di una semplice raccolta di biografie; è un’ode alla forza, alla resilienza e alla determinazione delle donne che hanno illuminato il cammino per le generazioni future. Questo libro è un richiamo potente a riconoscere e celebrare il contributo straordinario delle donne alla storia dell’umanità e a continuare a lottare per un mondo più equo, inclusivo e rispettoso delle donne ovunque.

“Alle donne e agli uomini che non si arrendono mai” commentano ancora le due curatrici – è un motto che accompagna per mano tutte le persone che in qualche modo rendono la loro vita e quella di coloro che li circondano speciale. Per questo libro, oltre alle autrici delle 28 storie, anche la copertina, l’introduzione, la prefazione e la postfazione e le illustrazioni grafiche sono state realizzate da donne meravigliose che combattono giornalmente per affermare il loro posto nel mondo: Maria Masi, Carmela Maietta, Virginia Carrella, Eliana Iuorio, Natalya Savino Kochetova.

A impreziosire il libro bisogna anche ringraziare due personaggi illustri: Ettore Donadio, giornalista e scrittore che ha contribuito all’arricchimento di alcuni dei testi presenti mentre, per la chiusura del libro, c’è il bellissimo contributo di Ermanno Corsi, ex presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, scrittore, saggista, sceneggiatore, regista.

Le meravigliose donne che hanno realizzato solo i racconti sono (in ordine di apparizione): Carmela Veneziano, Maria Gabriella Chirri, Francesca Miranda, Consiglia Carbone, Lina Capone di Mauro, Lina De Cicco, Floriana Guerriero, Rita Aprile, Valentina de Giovanni, Michela Mortella, Angela Villa, Filomena Carrella, Elvira Miranda, Antonietta Sorrentino, Marianna Guida, Annamaria Silvestro, Filomena Menichini, Marika Vangone, Anna Capasso, Gaetana Morgese, Anna Maria Ciuffa, Virginia Carrella, Jussara Alvarez, Emanuela Sica, Anna Bruscino, Magda Mancuso, Regina Schrecker.

Edizioni:

Amazon Publishing

Pag: 161

Costo: 12,00 €

Edizione Cartacea / 5,00 Ebook

ISBN: 9798879164923