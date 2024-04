EGM Cube Labs e FTherapeutics annunciano accordo per ricerca sui farmaci

Cube Labs e il cluster spagnolo Ftherapeutics annunciano accordo di collaborazione per accelerare la scoperta di nuovi farmaci in fase iniziale

Cube Labs, il venture builder italiano nel settore Life Science quotato su EGM Pro, e FTherapeutics, un cluster di società spagnolo che fornisce servizi di consulenza per la scoperta e lo sviluppo di nuovi farmaci, annunciano un accordo di collaborazione strategica.

Grazie all’accordo, FTherapeutics, insieme alle sue società del cluster Synthelia Organics, fornitore di soluzioni di chimica medicinale e di sintesi per l’industria farmaceutica e biotecnologica, e Nostrum Biodiscovery, azienda specializzata in soluzioni biotecnologiche basate sull’intelligenza artificiale per la scoperta di farmaci, collaborerà con Cube Labs per portare avanti progetti di scoperta e sviluppo di farmaci in fase iniziale.

FTherapeutics riunisce professionisti che vantano una lunga esperienza in multinazionali farmaceutiche quali Ely Lilly e GSK, esperti in discipline come la chimica computazionale, la chimica organica, la biochimica e la chimica medicinale.

La collaborazione sfrutterà i punti di forza complementari di entrambe le parti. Cube Labs apporterà la sua esperienza nell’identificazione e nella creazione di promettenti società di Life Science da zero. FTherapeutics e le sue società del cluster contribuiranno con la loro esperienza nella scoperta di farmaci, nella sintesi personalizzata, nella route optimization e nell’intelligenza artificiale.

“Siamo entusiasti di collaborare con FTherapeutics e le società del cluster – ha dichiarato Filippo Surace, CEO e fondatore di Cube Labs, aggiungendo – Questa partnership ci permetterà di accrescere ulteriormente il valore delle nostre società in portafoglio e di accelerare lo sviluppo di nuovi farmaci innovativi”.

“Questo accordo rappresenta un importante passo avanti per FTherapeutics e per le nostre aziende del cluster – ha dichiarato Rafael Ferritto, Direttore di FTherapeutics – Collaborando con Cube Labs, saremo in grado di mettere a disposizione la nostra esperienza per una più ampia gamma di progetti di scoperta di farmaci in fase iniziale”.