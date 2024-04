Alexion di Astrazeneca ingloba la società Amolyt Pharma

AstraZeneca ha annunciato l’acquisizione della società Amolyt Pharma, specializzata in malattie rare che entrerà a far parte di Alexion

AstraZeneca ha annunciato l’acquisizione della società Amolyt Pharma, specializzata in malattie rare, in un accordo che potrebbe raggiungere un valore di 1,05 miliardi di dollari. Una volta conclusa l’acquisizione, Amolyt e i suoi dipendenti entreranno a far parte di Alexion, l’unità per le malattie rare di AstraZeneca.

Secondo i termini dell’accordo, AstraZeneca acquisterà le azioni in circolazione di Amolyt per un totale di 800 milioni di dollari, dovuti alla chiusura dell’operazione. Amolyt avrà inoltre diritto a un pagamento contingente di 250 milioni di dollari al raggiungimento di un traguardo normativo non ancora comunicato. I partner prevedono di completare la transazione nel terzo trimestre del 2024, in attesa delle autorizzazioni normative e di altre condizioni di chiusura consuete.

Al centro dell’acquisizione c’è il candidato di Amolyt, in fase avanzata, per la malattia rara dell’ipoparatiroidismo, caratterizzata da bassi livelli di ormoni paratiroidei nel sangue. I pazienti affetti da ipoparatiroidismo presentano anche livelli anomali di calcio e fosforo, che possono portare a complicazioni come problemi renali e insufficienza cardiaca.

“I pazienti affetti da ipoparatiroidismo cronico hanno un bisogno significativo di un’alternativa alle attuali terapie di supporto, che non affrontano la carenza ormonale di base”, ha dichiarato Marc Dunoyer, CEO di Alexion, aggiungendo che l’eneboparatide potrebbe “ridurre l’impatto spesso debilitante di un basso livello di ormone paratiroideo”, evitando al contempo i “rischi dell’integrazione di calcio ad alte dosi”.

Denominato eneboparatide, il candidato di Amolyt per l’ipoparatiroidismo attiva il recettore 1 dell’ormone paratiroideo, portando a livelli stabili e sostenuti di calcio nel sangue e a una normale escrezione di calcio attraverso le urine.

Qquesto meccanismo d’azione consente a eneboparatide di trattare i sintomi dell’ipoparatiroidismo e di evitare le malattie renali, eliminando al contempo lentamente la necessità di integrare calcio e vitamina D.

L’eneboparatide contribuisce inoltre a preservare l’integrità ossea normalizzando i livelli di turnover osseo e riducendo il riassorbimento osseo.

In uno studio di Fase IIa, il 93% dei pazienti trattati con l’eneboparatide è stato in grado di interrompere la terapia standard con l’integrazione di calcio e vitamina D. Anche l’escrezione urinaria di calcio è scesa a livelli normali, mentre i livelli sierici di calcio sono rimasti nel range target. I pazienti hanno anche mostrato una densità minerale ossea stabile, compresi quelli che presentavano osteopenia.

Nel maggio 2023, Amolyt ha annunciato di aver partecipato a un incontro di fine fase II con la Fda e di voler avviare uno studio di fase III su eneboparatide nell’ipoparatiroidismo. All’epoca la biotech prevedeva che lo studio, denominato Calypso, sarebbe stato il più grande studio di Fase III finora condotto in questa indicazione. I dati di riferimento sono attesi per la fine del 2024.

Oltre a eneboparatide, AstraZeneca acquisirà anche la proprietà di AZP-3813, che è in fase di valutazione per l’acromegalia e i cui dati topline di Fase I sono attesi per la prima metà di quest’anno. Amolyt sta inoltre sviluppando AZP-40XX, che è ancora nelle primissime fasi di sviluppo per l’iperparatiroidismo primario e l’ipercalcemia umorale di origine maligna.