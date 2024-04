Salvini difende Vannacci per le frasi sui disabili in classe

Il vicepremier Salvini difende Vannacci: “Le parole sui disabili? Volutamente fraintese. È una tempesta sul nulla. Noi lavoriamo per includere”

“A settembre con il ministro leghista della Scuola e con il ministro leghista della Disabilità abbiamo assunto 13mila insegnanti di sostegno e stiamo lavorando per l’abbattimento delle barriere. Il ministero della Disabilità è stato voluto ed è gestito dalla Lega. Penso che bisogna includere, se ci sono disabilità gravi vanno assistite. Ma non basta un solo insegnante di sostegno. È una tempesta sul nulla, su parole che sono state volutamente fraintese. Noi lavoriamo per includere“. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, ospite di ‘Giù la maschera’ su Rai radio 1.

EUROPEE. SALVINI: CANDIDATURA VANNACCI È SCELTA DI LIBERTÀ

Per il leader della Lega la candidatura del generale Vannacci “è una scelta di libertà: se a sinistra candidano, e hanno il diritto di farlo, una ragazza detenuta in un carcere straniero con accuse pesantissime, da cui spero si possa liberare, non vedo perché un generale che ha combattuto in Libano, Iraq e Ruanda non si possa candidare“.