Resmetirom primo trattamento disponibile negli USA per la steatoepatite non alcolica

L’Fda ha concesso l’approvazione accelerata al resmetirom per il trattamento della steatoepatite non alcolica non cirrotica (NASH) con fibrosi da moderata ad avanzata

Con una decisione storica nel campo dell’epatologia, l’Fda ha concesso l’approvazione accelerata al resmetirom per il trattamento della steatoepatite non alcolica non cirrotica (NASH) con fibrosi da moderata ad avanzata, rendendolo il primo e unico trattamento a ricevere approvazione per la malattia epatica progressiva.

Da pochi minuti è stata annunciata la decisione che fa seguito a 18 studi clinici nel programma di sviluppo clinico dell’agonista selettivo del recettore dell’ormone tiroideo (THR) -β orale: 12 studi di fase 1, due studi di fase 2 e 4 studi di fase 3.

“In precedenza, i pazienti affetti da NASH che presentano anche una notevole cicatrizzazione epatica non disponevano di un farmaco in grado di affrontare direttamente il danno epatico”, ha dichiarato Nikolay Nikolov, Direttore ad interim dell’Ufficio di Immunologia e Infiammazione del Centro per la Valutazione e la Ricerca sui Farmaci dell’Fda. “L’approvazione odierna di resmetirom fornirà per la prima volta un’opzione terapeutica a questi pazienti, oltre alla dieta e all’esercizio fisico”.

Il comunicato di Madrigal Pharmaceuticals indica che il mantenimento dell’approvazione per questa indicazione potrebbe essere subordinato alla verifica e alla descrizione del beneficio clinico negli studi di conferma in corso.

“Nel corso degli anni, sono stati condotti numerosi studi bioptici e di imaging, che hanno dimostrato chiaramente che resmetirom ha invertito o migliorato il grasso nel fegato, nonché l’infiammazione e la fibrosi, sia attraverso la biopsia, sia attraverso biomarcatori di fibrosi e biomarcatori di imaging”, ha affermato Mazen Noereddin, direttore medico dello Houston Research Institute e professore di medicina presso lo Houston Methodist Academic Institute.

Infatti, la sicurezza e l’efficacia di resmetirom per gli adulti affetti da NASH è stata dimostrata in studi di fase 2 e 3, l’ultimo dei quali include MAESTRO-NASH, uno studio di fase 3 tuttora in corso, in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo, è proprio a sostegno dell’approvazione per il suo utilizzo in pazienti adulti affetti da NASH e fibrosi.

Un totale di 1.050 pazienti sono stati arruolati nello studio MAESTRO-NASH e 966 con fibrosi agli stadi F1B, F2 o F3 al basale sono stati assegnati in modo casuale in un rapporto 1:1:1 a ricevere resmetirom 80 mg (n=322 pazienti), resmetirom 100 mg (n=323) o placebo (n=321).

I risultati sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine e hanno mostrato che la risoluzione della NASH senza peggioramento della fibrosi è stata ottenuta nel 25,9% dei pazienti nel gruppo resmetirom 80 mg e nel 29,9% di quelli nel gruppo resmetirom 100 mg, rispetto al 9,7% dei pazienti trattati con resmetirom 80 mg. quelli del gruppo placebo (p<0.001).

Anche il miglioramento della fibrosi di almeno 1 stadio senza peggioramento del punteggio di attività della NAFLD è stato superiore nei gruppi resmetirom 80 mg (24,2%) e resmetirom 100 mg (25,9%) rispetto al gruppo placebo (14,2%; p<ì0,001). Inoltre, la variazione dei livelli di colesterolo LDL dal basale alla settimana 24 è stata di -13,6% nel gruppo resmetirom 80 mg e di -16,3% nel gruppo resmetirom 100 mg, rispetto allo 0,1% nel gruppo placebo (p<0,001).

Secondo il comunicato, le informazioni sulla prescrizione di resmetirom non includono la necessità di una biopsia epatica per la diagnosi e il dosaggio raccomandato si basa sul peso corporeo effettivo.

Inoltre, per supportare la piena approvazione di resmetirom, lo sponsor è tenuto a condurre uno studio post-approvazione per verificare e descrivere il beneficio clinico del trattamento, che sarà effettuato completando lo studio MAESTRO-NASH in corso, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, della durata di 54 mesi per misurare l’entità dell’infiammazione e delle cicatrici del fegato.

Un secondo studio sugli esiti in corso sta valutando la progressione verso eventi di scompenso epatico in pazienti con cirrosi NASH ben compensata trattati con resmetirom rispetto al placebo.

Noereddin ha descritto il profilo degli effetti collaterali di resmetirom come “favorevole”: nello studio MAESTRO-NASH, gli eventi avversi nei gruppi resmetirom (da 91,6% a 91,9%) e placebo (92,8%) sono stati per lo più di gravità lieve o moderata, e l’incidenza di eventi avversi gravi era simile tra i gruppi dello studio: 10,9% nel gruppo resmetirom 80 mg, 12,7% nel gruppo resmetirom 100 mg e 11,5% nel gruppo placebo.

Noereddin ha inoltre espresso curiosità riguardo all’effetto cardiovascolare del resmetirom, citando il suo impatto sulle LDL e il conseguente effetto cardiovascolare benefico atteso. Tuttavia, ha anche osservato che ci vorrà del tempo per verificarlo.

“Penso che il 2024 sia un anno molto emozionante per la NASH e il campo della NASH… Penso che il futuro sia luminoso. Spero solo che in futuro riusciremo a eliminare la biopsia epatica negli studi clinici, il che accelererà il campo e faciliterà ulteriori miglioramenti”, ha concluso Noereddin.