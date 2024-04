L’oroscopo di oggi, lunedì 29 aprile 2024: le previsioni delle stelle

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Non si può parlare di una giornata impetuosa per i sentimenti e così ti sembra che tutto lasci un po’ a desiderare. E’ utile pensare al futuro ma non bisogna fare progetti troppo grandiosi. I soldi scarseggiano o ci sono spese per la casa, per un negozio o per un ufficio in vista.