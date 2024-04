Oltre l’RC Auto: come le garanzie accessorie possono completare la tua assicurazione auto

Quando si parla di assicurazione auto, molto spesso, le persone credono erroneamente che ci si riferisca solo ed esclusivamente alla responsabilità civile ( RCA Auto ), il minimo previsto per legge per poter circolare su strada, ma dietro un’assicurazione auto completa c’è molto di più. Le garanzie accessorie offerte dalle compagnie assicurative possono fornire una protezione più ampia e personalizzata, adattata alle esigenze specifiche di ciascun guidatore e al suo stile di vita. Capiamo come queste garanzie possono completare l’assicurazione auto e offrire una maggiore tranquillità su strada.

Assistenza Stradale. È senza alcun dubbio una delle garanzie accessorie preferite dagli automobilisti. Questo servizio offre un aiuto prezioso in caso di guasto o foratura, fornendo soccorso meccanico, traino del veicolo, fornitura di carburante e altri servizi di supporto che possono essere essenziali in situazioni di emergenza.

Infortuni del Conducente. Questa garanzia copre le spese mediche e l’indennizzo per l’invalidità permanente o il decesso del conducente abilitato alla guida del veicolo in seguito a un incidente stradale con o senza colpa o dovuto ad un malore quando ci si trova alla guida.

Kasko. La polizza Kasko offre la copertura forse più ampia in assoluto, proteggendo il veicolo assicurato da danni causati da collisione con colpa, uscita di strada, ribaltamento e altri eventi non coperti dalla RC auto standard.

Incendio e Furto. Questa garanzia protegge il veicolo dai danni causati da incendio, esplosione, rapina e furto (totale o parziale).

Eventi Naturali. Alcune compagnie assicurative offrono coperture specifiche per eventi speciali come alluvioni, terremoti o tempeste di grandine, che possono causare danni significativi al veicolo. Questa garanzia fornisce una protezione aggiuntiva in situazioni di emergenza causate dal maltempo.

Cristalli. Questa garanzia copre la riparazione o la sostituzione dei cristalli danneggiati, come il parabrezza o i finestrini laterali.

Rinuncia alla Rivalsa. Una clausola per limitare il diritto di rivalsa e che impedisce all’assicuratore di rivalersi sui danni provocati dall’assicurato in determinate situazioni, come quando il conducente è in stato di ebbrezza.

Tutela Legale. Fornisce assistenza e copre le spese legali in caso di controversie legate alla proprietà o all’uso del veicolo, come controversie contrattuali, controversie relative a incidenti stradali o cause penali. Ma non è tutto: la tutela legale protegge anche l’assicurato, il coniuge con figli minori e i conviventi che rimangano coinvolti in incidenti stradali in veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato.

Mentre la responsabilità civile è il fondamento di ogni assicurazione auto, queste garanzie accessorie possono fornire una protezione più completa e personalizzata in base alle singole esigenze. Esaminando attentamente il proprio stile di vita e di guida, e valutando i rischi specifici a cui si è maggiormente esposti, è possibile scegliere le garanzie che meglio si adattano alla propria situazione.

In questo contesto, ConTe.it si distingue come una delle soluzioni più valide sul mercato assicurativo. Offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo, un Servizio Clienti rapido ed efficiente e una vasta gamma di soluzioni personalizzate, ConTe.it si impegna a fornire una protezione completa e affidabile per i conducenti. Che si stia cercando una copertura di base o una polizza più completa con garanzie accessorie, ConTe.it può essere la scelta ideale per completare l’assicurazione auto e viaggiare in sicurezza e serenità.