Oggi è la Giornata Mondiale della Danza: stasera Roberto Bolle con Elodie su Rai 1

Oggi è la Giornata Mondiale della Danza: la data è stata scelta come omaggio a Jean-Georges Noverre, maître de ballet nato a Parigi il 29 aprile del 1727

Celebrare la danza e i suoi benefici, unendo le persone di tutto il mondo sotto l’ala dell’arte del ballo. Ogni 29 aprile si celebra l’International Dance Day, festa globale nata nel 1982 per esaltare l’importanza della danza in tutte le sue forme.

29 APRILE, GIORNATA MONDIALE DELLA DANZA

Promossa dall’International Dance Council dell’UNESCO, la data della Giornata Mondiale della Danza è stata scelta come omaggio a Jean-Georges Noverre, maître de ballet nato a Parigi il 29 aprile del 1727 e padre del balletto moderno. Lo scopo della ricorrenza è quello di celebrare la danza, godere dell’universalità di questa forma d’arte, superare tutte le barriere politiche, culturali ed etniche e unire le persone con un linguaggio comune.

Ogni anno il messaggio di un coreografo o ballerino eccezionale circola in tutto il mondo. Quest’anno a dar voce alla celebrazione è Marianela Núñez, ballerina argentina diventata una figura di spicco nel mondo del balletto. “Sono con voi tutti nell’impegno di riscattare e rivitalizzare la storia di maestri, artisti e coreografi che hanno arricchito il mondo della danza, meritando di essere ascoltati dalle generazioni future”, si legge nel messaggio di Marianela. “Facciamo sapere a tutti che non siamo spettatori, ma eredi di una tradizione forgiata con arte, dignità e sacrificio, nutrendo il nostro cammino con vocazione e amore per la bellezza. Sebbene il futuro e il presente catturino la nostra attenzione, senza le solide basi del passato, senza la fertilità della nostra terra, l’albero della danza non può fiorire. Le radici sono tradizione e allo stesso tempo… nutrimento”.

STASERA ROBERTO BOLLE CON ELODIE SU RAI 1

Katia Follesa, Francesco Pannofino, Fabrizio Biggio, Valentina Romani “e ci sarà anche Elodie tra gli ospiti. Non vi svelerò nulla, ma sarà straordinaria vederla sul palco. Vi stupiremo“. Così Roberto Bolle all’agenzia Dire, a pochi giorni dal debutto di ‘Viva la danza’, format originale pensato ad hoc dall’Etoile. Nella Giornata mondiale della danza, il 29 aprile, va in onda in prima serata su Rai 1 lo spettacolo evento realizzato al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze, uno dei teatri più grandi del mondo, gioiello di innovazione. L’obiettivo è celebrare ogni tipo di danza: dall’hip hop allo swing, dal latinoamericano al tip tap.

ROBERTO BOLLE: “LA DANZA HA BISOGNO DI ATTENZIONI DALLA POLITICA”

“La danza ha bisogno di una grande attenzione da parte della politica perché abbiamo visto che negli ultimi anni è stata lasciata sola e molti corpi di ballo hanno chiuso. Senza dimenticare che sono stati persi molti posti di lavoro nel nostro Paese“, hai dichiarato Bolle. Un’arte che “ha bisogno di essere valorizzata. Sono contento che ci sia questa intenzione da parte del ministro della Cultura, del governo, del sottosegretario alla Cultura per valorizzare e per dare nuovi strumenti alla danza per poter crescere”. Inoltre, “è stata annunciata la creazione di due corpi di ballo, uno tra Firenze e Bologna e l’altro tra Verona-Venezia. È un’ottima notizia per il nostro mondo, segno della volontà di invertire la tendenza che arriva dalla consapevolezza del valore cultura della danza nel nostro Paese ma anche sociale ed educativo“, ha concluso Bolle.