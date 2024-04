KIYP Capital nomina Clementina Chiari come ESG and Impact Manager

KYIP Capital, SGR italiana indipendente con Asset Under Management superiori a €160 milioni, annuncia la nomina di Clementina Chiari a ESG and Impact Manager

KYIP Capital, SGR italiana indipendente con Asset Under Management superiori a €160 milioni, annuncia la nomina di Clementina Chiari a ESG and Impact Manager all’interno della funzione Sostenibilità.

Insieme a Carlo Privitera, Digital and Operations Partner e Chief Sustainability Officer di KYIP Capital, Chiari avrà il compito di implementare strategie di sostenibilità sempre più sofisticate per le società nel portafoglio di KYIP Capital. Con un team di 12 professionisti, KYIP dimostra la sua solida traiettoria di crescita incentrata su innovazione, tecnologia e sostenibilità.

Chiari, con oltre dieci anni di esperienza in ambito Sustainability & ESG Assessment, proviene da Golden Goose, azienda italiana del lusso, dove ricopriva il ruolo di ESG and Sustainability Manager. In precedenza, è stata Sustainability Services Manager in KPMG con un’ampia gamma di incarichi ESG, sia per PMI che per grandi società quotate in borsa.

Carlo Privitera, Digital and Operations Partner e CSO di KYIP Capital, ha commentato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Clementina alla guida delle nostre competenze di sostenibilità, in un momento di crescente attenzione e impegno in ambito ESG da parte della nostra società e delle controllate. Clementina sarà fondamentale per implementare ulteriormente la strategia di KYIP, che combina la sostenibilità con le leve di creazione di valore dell’innovazione e della trasformazione digitale”.

Clementina Chiari, ESG and Impact Manager di KYIP Capital, ha dichiarato: “Sono entusiasta di entrare a far parte di un team con una visione forte e chiara di quelli che sono i valori fondamentali della sostenibilità nel private equity. Non vedo l’ora di mettere la mia esperienza al servizio delle società nel portafoglio di KYIP per garantire un progresso regolare e continuo negli impegni di sostenibilità della società”.