Giovanni Paolino confermato alla guida di Avedisco

Il nuovo Consiglio Direttivo guidato da Giovanni Paolino si impegna a consolidare l’Associazione come punto di riferimento della Vendita Diretta italiana

AVEDISCO, Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori, conferma Giovanni Paolino nel ruolo di Presidente per il quinto mandato consecutivo. Nell’Assemblea di oggi, i delegati delle Aziende Associate hanno rinnovato per acclamazione la loro fiducia nell’attuale Presidente, applaudendo le scelte strategiche adottate negli ultimi anni.

Al fianco di Giovanni Paolino, Amministratore dell’Azienda Associata Eismann Srl, ci sarà come Vice Presidente Luigi Pesle, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Co-Fondatore dell’Associata Evergreen Life Products Srl, come Segretario Generale Giuliano Sciortino e Alessandro Ghidini come Tesoriere.

Durante l’Assemblea sono stati eletti anche i membri del nuovo Consiglio Direttivo:

Carmela Bernardo Forever Living Products Italy Srl

Miguel De Soria Entrena Amway Italia Srl

Luca Fornasier Wool Service Srl

Enrico Lomoro NeoLife International Srl

Lorenzo Merli LR Health & Beauty Systems Srlu

Marcello Svaldi Gioel SpA

Rebecca Varoli Piazza Herbalife Italia SpA

Un team coeso che ha già tracciato ambiziosi traguardi per il futuro, come quello di affermare sempre più AVEDISCO come voce autorevole impegnata in attività ed iniziative a difesa dell’immagine del settore e dei valori che da sempre ci identificano e ci contraddistinguono in perfetta continuità con il lavoro svolto finora.

Giovanni Paolino, al timone dell’Associazione dal 2010, ha fortemente contribuito a promuovere un’immagine della Vendita Diretta come modello di business etico, professionale e in costante evoluzione, abbracciando le nuove tecnologie della società contemporanea. Grazie alla sua visione, la Vendita Diretta si è trasformata in un’opportunità dinamica e attuale, capace di offrire prospettive promettenti non solo alle giovani generazioni, ma anche a quelle più mature.

AVEDISCO si è affermata come punto di riferimento della Vendita Diretta in Italia: il costante ampliamento della compagine associativa, la costruzione di rapporti di fiducia con partner nazionali e internazionali, lo sviluppo di importanti relazioni istituzionali e la difesa e valorizzazione della figura dell’Incaricato alla Vendita ne sono la prova tangibile.

“È con profonda gratitudine che accetto l’onore di essere riconfermato, ancora una volta, nel ruolo di Presidente di AVEDISCO. L’entusiasmo e la fiducia espressi dai delegati delle Aziende Associate sono un grande incoraggiamento. Sono determinato a guidare l’Associazione verso nuovi traguardi, con il sostegno di un Consiglio Direttivo dinamico e motivato. Insieme, affronteremo con impegno, cooperazione e passione le sfide che il futuro ci riserva.” dichiara Giovanni Paolino, Presidente di AVEDISCO.