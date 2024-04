Fuori “Fondotinta”, la nuova canzone degli Shakalab

In digitale e in radio “FONDOTINTA”, nuovo singolo degli SHAKALAB, collettivo siciliano formato da Jahmento, Lorrè, Br1 e Marcolizzo

Esce in digitale e in radio “FONDOTINTA”, nuovo singolo degli SHAKALAB, collettivo siciliano formato da Jahmento, Lorrè, Br1 e Marcolizzo e nota per il suo mix di sonorità reggae, urban e hip hop.

ASCOLTA BRANO

Il singolo racconta la straziante storia di un femminicidio, uno di quelli che sempre più spesso, occupa le prime pagine di cronaca del nostro paese, fatti che purtroppo accadono all’ordine del giorno, che rendono ovvia la necessità di un intervento da parte delle istituzioni, e della società civile: “il brano – raccontano gli autori – è un atto di solidarietà attiva nei confronti di tutte le donne, ma anche un modo per cercare di sensibilizzare l’universo giovanile, che troppo spesso sottovaluta questo enorme problema. Il “fondo tinta”, spesso usato dalle donne per nascondere i segni della violenza, viene utilizzato nel titolo e nel testo come metafora, rappresenta altresì un’esortazione alla denuncia ai primi segnali di maltrattamento”.

Gli autori non danno spazio a interpretazioni personali, si limitano semplicemente, come in una cronaca vera e propria, a narrare l’accaduto: “La storia che raccontiamo – continua la band – non è una storia a lieto fine, finisce con un femminicidio. È una storia raccontata da tutti i personaggi coinvolti in questa vicenda. Un intreccio di rapporti personali che si conclude con una voce narrante, che analizza i fatti”. La canzone è dedicata a tutte le donne, con l’augurio che si possa scrivere la parola fine sui temi che riguardano la violenza di genere.

Shakalab è il collettivo ribelle e vibrante composto da quattro maestri della scena reggae/hip hop italiana: Jahmento, Lorrè, Br1 e Marcolizzo. Nati dalla fusione di progetti solisti e influenze musicali variegate, gli Shakalab sono il fulcro di un’esplosione sonora che dal 2010 infiamma la scena musicale nera italiana.

Sin dall’inizio del loro percorso, gli Shakalab hanno trasformato le strade, le piazze e i club in arene di energia travolgente, diventando rapidamente un faro ispiratore per un vasto pubblico. Nel corso del 2020, hanno forgiato il loro quarto album, ‘DIECI’, rilasciato il 25 giugno 2021. Questo capolavoro celebra un decennio di impegno e talento, con la partecipazione di talenti italiani e internazionali, tra cui Vacca, L’Elfo, Sud Sound System, Inoki, Alborosie, Dub FX e General Levy.

Il palco del mitico LION STAGE del Rototom Sunsplash a Benicassim ha visto gli Shakalab in tutto il loro splendore nell’agosto del 2022, consolidando la loro fama come uno dei gruppi più promettenti d’Europa. La loro collaborazione con siciliansays, un progetto tutto made in Sicily, ha aggiunto un tocco di innovazione alla loro già eclettica carriera, con la creazione di dieci freestyle inediti.

Gli Shakalab non si fermano qui: il loro repertorio vanta collaborazioni di prestigio con Boomdabash, Sud Sound System, Roy Paci, Brusco, Mama Marjas, Africa Unite e molti altri. Con centinaia di live all’attivo, hanno condiviso il palco con luminari come Shaggy, Bounty Killer, Daniele Silvestri, Alborosie e Ky-Mani Marley, affermandosi anche oltre i confini italiani, suonando al Bowery Electric di Manhattan insieme a Clementino.

Con gli Shakalab, ogni esibizione è una promessa di energia contagiosa, una miscela esplosiva di ritmi e parole che sfidano le convenzioni.

https://open.spotify.com/artist/030gCnQMdCH3M7SezkwYz8