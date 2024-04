Edoardo Florio Di Grazia nelle radio con “Chiedo scusa”

Si intitola “Chiedo Scusa” il nuovo singolo del raffinato cantastorie “Edoardo Florio Di Grazia disponibile in radio e in streaming

Edoardo Florio Di Grazia, raffinato cantastorie fiorentino cittadino del mondo, di origini napoletane e di base a Parigi, presenta il nuovo singolo “Chiedo Scusa” – in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 1° marzo. Il brano anticipa l’uscita di “Ambra E Corallo”. il primo album in studio dopo l’EP “Indossare Il Mare” pubblicato in estate.

“Chiedo Scusa” mescola lo zabumba del Nord-Est del Brasile al qanûn tunisino; ha un ritornello in italiano e in francese, e abbraccia tutti sulla rotta mediterranea.

Edoardo Florio Di Grazia racconta: «È una canzone che confronta i riflessi dei nostri specchi, un invito a perdonarsi per compiere quel piccolo miracolo che permette di superare il senso di colpa e trasformare le giornate buie in un cielo stellato dove immaginare il futuro. “Chiedo Scusa” usa l’ironia napoletana dove ciò che è serio deve tramutarsi in gioco e in musica per esserlo veramente, è una canzone per i funamboli della vita che affrontano il buio con una candela scoprendo una nuova strada.

Philippe Petit, uno dei più grandi funamboli della storia, scriveva: “Chi è fiero della propria paura osa tendere cavi sui precipizi”

Seguendo il maestro, “Chiedo Scusa” ci invita a continuare a camminare sul filo, dritti per la nostra strada tra le nuvole.»

Edoardo cerca di captare come un’ antenna i segnali e trasformarli in canzoni.

Scrivere gli permette di viaggiare e unire mondi lontanissimi, creando paesaggi immaginari su cui sognare nuova musica: così le rocce amalfitane del porto di Tangeri trasportano verso una casa di Belleville con vista su una piazza fiorentina.