Da stamani su Rai 1 una nuova settimana con “È sempre mezzogiorno!”

Va in onda anche il Primo Maggio, giorno della festa dei lavoratori, “È sempre mezzogiorno!”: la trasmissione condotta da Antonella Clerici torna infatti per una nuova settimana a partire da lunedì 29 aprile fino a venerdì 3 maggio, alle 11.55 su Rai1.

Per il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time della Rai, in collaborazione con Stand by me, nuove ricette, giochi e buonumore saranno gli ingredienti delle nuove cinque puntate in compagnia dell’allegra brigata di chef che provengono da tutta Italia e che si appresta ad accendere i fornelli.

Lo studio Rai 2000 di via Mecenate a Milano riaccende anche questa settimana i riflettori sulla grande cucina rosa e sul forno smaltato di azzurro dove Fulvio Marino inforna pani e lievitati e Vincenzo Capuano le sue pizze speciali.

Gli altri membri del cast siedono in un ambiente quasi domestico, familiare: al fianco di Antonella Clerici ci sono come di consueto Giovanna Civitillo, con il suo appuntamento del venerdì, tra sagre e gite fuori porta; Daniele Persegani, con i suoi consigli per trattare gli ingredienti; la nutrizionista Evelina Flachi e il simpatico factotum di studio Alfio Bottaro.

L’allestimento è arricchito dai fiori di primavera e il grande albero in centro allo studio parla con Antonella Clerici. Nell’albero dai fiori rosa abitano due scoiattoli: sono l’espediente scenico per uno dei giochi telefonici, perché nelle loro ghiande si nascondono gli indizi per la manche finale.

Per prenotarsi per l’estrazione giornaliera si può chiamare il numero 06.45789090 o ci si può registrare sul sito www.giocherai.it. Per contattare la redazione del programma è invece attivo l’indirizzo email esempremezzogiorno@rai.it.