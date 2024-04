Bristol Myers Squibb nella top 10 di “Best Workplaces Italia 2024”

Bristol Myers Squibb Italia, per il quarto anno consecutivo, è tra le Migliori Aziende in cui lavorare in Italia secondo la Classifica “Best Workplaces Italia 2024”, stilata da Great Place to Work®, che premia le realtà che hanno saputo mettere al primo posto il benessere dei propri collaboratori. Le organizzazioni premiate, suddivise in quattro categorie dimensionali, rappresentano l’eccellenza degli ambienti di lavoro in Italia dal punto di vista della cultura aziendale e del benessere organizzativo. Lo studio combina l’ascolto dei collaboratori all’analisi delle politiche HR delle aziende; sono state analizzate 379 aziende, ascoltando le opinioni di oltre 219.000 persone riguardo al proprio ambiente di lavoro. Bristol Myers Squibb si colloca fra le prime 10 aziende nella categoria delle realtà medio-grandi (da 150 a 499 dipendenti).

“Abbiamo una storia di eccellenza scientifica, focalizzata nella ricerca e sviluppo di terapie all’avanguardia, che ci ha permesso di raggiungere traguardi importanti e sviluppare farmaci con un impatto significativo su gravi malattie – afferma Regina Vasiliou, Vice President, General Manager Bristol Myers Squibb Italia -. Siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto, che sottolinea ancora una volta il continuo impegno per i nostri dipendenti. Questo importante riconoscimento è il riflesso di una cultura aziendale solida, basata su valori condivisi che guidano le nostre decisioni, trasparenza e fiducia reciproca; è il risultato di un ambiente aperto al contributo di tutti, in cui le idee sono ascoltate e valorizzate e in cui il successo è condiviso”.