Belen e Cecilia Rodriguez a Celebrity Hunted: le anticipazioni

Belen e Cecilia Rodriguez: “A Celebrity Hunted ci travestiamo da suore, meme assicurati”. Il 6 maggio debutta su Prime Video la quarta edizione del reality

“Abbiamo deciso di partecipare perché è uno dei migliore reality che c’è in questo momento in Italia, quindi è stato un onore essere chiamate. Per noi è stata soprattutto l’opportunità di farci vedere per come siamo davvero, anche nei momenti di caos o in cui eravamo sotto pressione. A ‘Celebrity Hunted’ siamo come nella vita di tutti i giorni“. Così Belen e Cecilia Rodriguez all’agenzia Dire, in occasione dell’arrivo della quarta edizione di ‘Celebrity Hunted – Caccia all’uomo’, dal 6 maggio su Prime Video con i primi tre episodi, seguiti dagli ultimi tre episodi il 13 maggio. Le sorelle Rodriguez si sono messe alla prova e per non farsi catturare dal team di ‘cacciatori’ si sono travestite da suore: “Un momento che diventerà un meme“, ha detto Belen.

‘Celebrity Hunted – Caccia all’uomo’ è un real-life thriller che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per due settimane, con limitate risorse economiche. A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker. I ‘cacciatori’ potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità come ad esempio, tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per la ‘caccia’. Protagonisti di questa edizione, insieme alla sorelle Rodriguez, l’attore Raoul Bova in coppia con la moglie, l’attrice Rocío Muñoz Morales, i rapper Guè e Ernia, i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.

‘Celebrity Hunted – Caccia all’uomo’, è prodotto da Endemol Shine Italy ed è basato su una serie originale creata da Shine TV, società di produzione britannica.