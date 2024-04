A “Farwest” su Rai 3 si parla dell’omicidio di Serena Mollicone

Stasera su Rai 3 torna “Farwest”: l’omicidio di Serena Mollicone e le nuove frontiere del gioco d’azzardo nel nostro Paese al centro della puntata

“Farwest”, il programma di Salvo Sottile in onda lunedì 29 aprile alle 21.20 su Rai3, si occuperà dell’omicidio di Serena Mollicone, dell’epidemia di brucellosi che minaccia la produzione di mozzarelle di bufala nel casertano e della denuncia per stalking ad un colonnello dei Carabinieri, investigatore di punta dei più grandi processi di mafia e terrorismo, da parte di Donatella Di Rosa, conosciuta negli anni ’90 come “Lady Golpe” per aver raccontato un finto colpo di Stato. A seguire, un’inchiesta sulle presunte infiltrazioni della ‘Ndrangheta in Piemonte e un viaggio sulle nuove frontiere del gioco d’azzardo in Italia.

“Farwest” è un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Inchieste, storie, approfondimenti, interviste accompagnano il racconto di Salvo Sottile attraverso una continua interazione tra collegamenti, reportage e testimonianze live in studio. Il conduttore, insieme alla sua squadra di inviati, vuole dare voce al disagio, all’impotenza e all’indignazione di quanti subiscono prepotenze e ingiustizie, cercando di gettare una luce sulla realtà e indicando possibili soluzioni.