A “Che tempo che fa”, Luciana Littizzetto intervista Francesca Fagnani

Ruoli invertiti sul Nove a “Che tempo che fa”: la giornalista Francesca Fagnani è stata protagonista dell’incontro “La Belva e la Bestia” con Luciana Littizzetto

Ruoli capovolti a Che tempo che fa. Francesca Fagnani è stata ospite del programma sul Nove e da intervistatrice senza filtri è finita sotto la lente di ingrandimento di Luciana Littizzetto nel momento ironico “La Belva e la Bestia”.

Agendina rossa tra le mani, proprio come la Fagnani nel programma di Rai 2 Belve, la Littizzetto non ha risparmiato la giornalista. E già l’inizio è stato scoppiettante: “Buonasera e benvenuta, che belva si sente? Va bene anche un insetto, tranne Grillo e Vespa che già li abbiamo”.

LE BATTUTE SULLA RAI

Immancabili le battute sulla Rai, ormai al centro di critiche da settimane: “Ha mai avuto pressioni politiche?– ha continuato l’attrice e comica- se sì, non risponda. Si accarezzi i capelli. Noi capiamo e lei mantiene il posto”. E ancora: “È vero che quando vuole prendersi qualche giorno libero in Rai dice che sta per intervistare Scurati?”. Poi: “Lei era sul Nove, poi è tornata in Rai. Scelta editoriale controcorrente o eravamo proprio noi che le stavamo sul c***o?”.

LA STORIA CON MENTANA

Infine, il capitolo Mentana con il quale la Fagnani ha una storia da 12 anni. “Ha altre colpe da espiare che non conosciamo?”, ha chiesto la Littizzetto parlando della relazione. Tra le domande: “Enrico non è proprio di primissimo pelo, quante volte si sveglia la notte per fare pipì? Dice anche lui ho sentito un rumore in garage?” e “La famosa maratona Mentana esiste anche tra le coperte?”. E, infine: “Noi tutti quando ascoltiamo un messaggio vocale lo velocizziamo, è vero che quando ascolta i messaggi di Mentana deve mandarli alla moviola per capirli?”. E la Fagnani, con ironia, ha risposto: “Non è più mitraglietta di una volta”.

"Che belva si sente?"

– La Belva e la Bestia a #CTCF sul Nove 😂 pic.twitter.com/mJ9srq4VLH — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 28, 2024