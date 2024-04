“Wonder”, elogio della diversità, stasera su Rai Movie: la trama del film

L’integrazione adolescenziale in chiave poetica nel film “Wonder” con Julia Roberts e Owen Wilson stasera su Rai Movie: la trama

Diversità e integrazione sono la chiave poetica per raccontare il mondo dei ragazzini: accade in “Wonder”, proposto da Rai Movie alle 21.10 di domenica 28 aprile. Auggie ha undici anni e soffre della sindrome di Treacher-Collins, che gli ha causato fra l’altro una grave deformità del cranio e del volto. Per questa ragione i genitori hanno deciso di non mandarlo alle elementari e dargli un’istruzione privata.

Ma alle medie il ragazzino comincia a frequentare una scuola, dove dovrà affrontare una serie di problemi per integrarsi. Il carattere solare di Auggie e il fatto di vivere in una famiglia intelligente gli saranno di grande aiuto per riuscire nell’impresa. Il tema è affrontato in maniera schietta, senza mai scadere nel patetico, la deformità diventa un veicolo per raccontare da vicino il rapporto fra grandi e piccoli e quello con la fragilità di ciascuno. Consigliato per bambini e adolescenti, è una visione da non perdere anche per gli adulti. Regia di Stephen Chbosky, con Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Mandy Patinkin.