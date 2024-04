OCALAB cresce e cerca talenti per la propria agenzia creativa

Lavoro: OCALAB apre tre nuove posizioni per la sede padovana come Responsabile Commerciale, Strategic Planner e Web Designer

OCALAB ( www.ocalab.it ), agenzia di comunicazione con sede a Padova, Carmignano di Brenta, si posiziona come punto di riferimento per le aziende per le attività e i progetti di branding, capaci di unire strategia e creatività. L’obiettivo del 2024 è di raggiungere una crescita del +25% rispetto all’anno precedente e di potenziare l’area di internal branding. Per tale scopo, l’agenzia ha di recente introdotto una unit verticale eventi per supportare i clienti nell’organizzazione di facilitazioni con metodologia LEGO® SERIOUS PLAY®, sales meeting, sessioni di gamestorming, workshop e team building per mettere in contatto diverse aree aziendali e ha integrato nella propria offerta un ciclo di analisi di marketing specifico per l’internal branding, al fine identificare ed elaborare la strategia e il piano di marketing interno su misura per ogni realtà.

Per far fronte alla crescita e alla riorganizzazione interna su tre team, OCALAB apre tre nuove posizioni come Responsabile Commerciale, Strategic Planner e Web Designer che entreranno nella squadra di circa 30 collaboratori.

Responsabile Commerciale : tra i requisiti fondamentali avere un approccio consulenziale, almeno due anni di esperienza nell’area delle vendite e residenza a massimo 50 km dalla sede di OCALAB a Padova, Carmignano di Brenta.

Strategic Planner : la figura rappresenta il cuore pulsante dell’attività dell’agenzia, supporta l’area commerciale comprendendo le necessità di lead e clienti e costruendo progetti in grado di soddisfarle, definisce le strategie di marketing e guida i clienti durante tutta l’esecuzione. In OCALAB lo Strategic Planner è anche il Team Leader del proprio gruppo. Tra i requisiti fondamentali: conoscenza dei fondamenti di marketing e comunicazione, esperienza di almeno 4 anni come strategist, strategic planner o project manager nel settore della comunicazione e residenza a massimo 50 km dalla sede di OCALAB a Padova, Carmignano di Brenta.

Web Designer : la risorsa dovrà essere in grado di unire tecnica a creatività. I requisiti fondamentali: almeno 3 anni di esperienza nel mondo del web design, ottima conoscenza dei pacchetti di grafica e progettazione: Figma/AdobeXD, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e residenza a massimo 50 km dalla sede di OCALAB a Padova, Carmignano di Brenta.

Il processo di selezione ideato da OCALAB consente ai talenti di farsi conoscere più profondamente e di essere contemporaneamente scelta dai candidati in modo consapevole. Si suddivide in tre step:

Valutazione dei curriculum vitae e colloquio preliminare : in questa prima fase vengono analizzate le competenze tecniche dei candidati, esposti i bisogni dell’agenzia e comprese le aspettative reciproche per capire l’affinità.

Test attitudinale : è il secondo step attraverso il quale vengono misurate le abitudini e i comportamenti del singolo con l’obiettivo di individuare i punti di forza e di debolezza. Conoscere le caratteristiche e le peculiarità di ogni candidato è molto utile per capire qual è il team più adeguato in cui inserirlo e definire il piano formativo individuale, pensato ad hoc sulle sue esigenze.

“Giornata da Oca”: nella terza fase, la rosa di candidati scelta ha l’opportunità di vivere un’intera giornata lavorativa insieme al team di OCALAB, al fine di comprendere com’è la vita in agenzia e mostrare, allo stesso tempo, le proprie reali abilità e conoscenze, talvolta poco valorizzate all’interno dei CV. Infatti, a seconda del ruolo, vengono coinvolti anche i clienti per assegnare ad ognuno un brief, sotto forma di esercizio. L’elaborato prodotto non verrà utilizzato, ma sarà molto utile per valutare l’approccio al lavoro di ogni talento e il suo grado di collaborazione con il gruppo.

“Uno dei fattori per noi più importanti in fase di selezione dei nuovi componenti del team è l’attitudine di un candidato, perché l’aspetto più tecnico, collegato alle competenze, può essere sempre migliorato, grazie ai corsi di formazione che mettiamo a disposizione di tutti i nostri collaboratori. La ricerca e la valorizzazione dei talenti delle persone è un elemento fondamentale in OCALAB. Proprio per questo uno dei fattori guida durante le selezioni è comprendere attitudini naturali e atteggiamento dei candidati. Le competenze possono le possiamo trasferire noi se la persona è quella giusta per il nostro stile.” – spiega Valeria Ortolani, Co-Founder di OCALAB.

La valorizzazione dei talenti è un aspetto centrale per l’agenzia padovana che ha scelto di implementare un piano di crescita individuale tramite mappe concettuali personali all’interno del quale coesistono con pari importanza sviluppo di competenze e percorsi di crescita personale.

Per candidarsi alle posizioni aperte, consultare la sezione lavoro sul profilo Linkedin di OCALAB, al seguente link: https://www.linkedin.com/company/ocalab/jobs/ oppure inviare una mail a hr@ocalab.it specificando nell’oggetto la posizione per cui si sta facendo application.