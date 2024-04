Meloni si candida alle Europee: sarà capolista in tutte le liste

L’annuncio della premier Meloni dalla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Pescara: “Io capolista in tutte le liste, scrivete Giorgia”

“Correrò da capolista in tutte le liste“. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni durante la conferenza programmatica Fdi in corso a Pescara.

“SONO E SARÒ SEMPRE UNA PERSONA DEL POPOLO”

“Chi mi vota può scrivere nella scheda solo Giorgia. Mi rende orgogliosa che i cittadini continuano a chiamarmi Giorgia, non presidente, ma Giorgia. Quello che la sinistra ‘colta’ non ha mai capito è che io sono e sarò sempre una persona del popolo. Il palazzo e il potere non mi cambieranno e non mi isoleranno”. Lo dice la premier Giorgia Meloni durante la conferenza programmatica Fdi in corso a Pescara.

“ITALIA CHE CAMBIA PUÒ CAMBIARE L’UE”

“I dati incoraggianti sull’economia non vogliono dire che va tutto bene ma che va meglio di prima. Che l’Italia è più stabile di prima. Questa Italia che cambia può cambiare anche l’Europa. Molti dicono che non è possibile, ma è ciò che dice chi ha paura di tentare”, dice ancora Giorgia Meloni.

“MAI CON SINISTRA, MANDIAMOLI ALL’OPPOSIZIONE ANCHE IN UE”

“Il nostro obiettivo è mandare la sinistra all’opposzione anche in Europa. Per noi ‘mai con la sinistra’ non è uno slogan da campagna elettorale, a noi non interessa stare con tutti, a Roma come in Europa”, aggiunge Meloni.