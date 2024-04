L’analisi sul futuro dei social media realizzata da Jessica Piccaia

Un’analisi sul futuro dei social media realizzata da Jessica Piccaia, fondatrice di STAY TUNED! l’agenzia di digital marketing mantovana

Del fatto che i social media abbiano una (imminente o meno) data di scadenza si discute ormai da diversi anni, ma in Italia il dibattito sembra essersi riacceso specialmente nell’ultimo periodo. Sono stati diversi i sondaggi e le analisi emersi nelle scorse settimane che hanno rilevato una sempre minore fiducia delle persone nei confronti dei social network e che hanno automaticamente annunciato la morte di tutte le piazze virtuali.

Eppure, le statistiche dimostrano il contrario: secondo Data Reportal all’inizio del 2024, il numero degli utenti di social media ha superato i 5 miliardi – pari al 62.3% della popolazione mondiale- e in media ogni secondo sono 8.4 i nuovi utenti che aprono un nuovo account social.

Questo perché i social media non sono più solo mezzi che connettono virtualmente le persone in tutto il mondo ma sono un potente strumento di infotainment e ricoprono un ruolo sempre più rilevante nel mondo del lavoro e del business,

Secondo dati Backlinko , infatti, a livello mondiale il 37% degli utenti utilizza i social media per scopi lavorativi e secondo Jessica Piccaia, fondatrice dell’agenzia di digital marketing STAY TUNED! il dato non farà altro che crescere nei prossimi anni.

“Lavoro nel settore del digital marketing da quando le imprese comunicavano sui social solo tramite le “Pagine Amici di” su Facebook e posso testimoniare che i social media non spariranno mai proprio perché non smetteranno mai di evolvere. I dati mostrano chiaramente che i social media giocano un ruolo cruciale nella vita quotidiana delle persone, nel commercio, nella comunicazione e oltre. Credo che la narrativa che descrive i social media come “morti” non rifletta la realtà attuale ma soprattutto non guardi alle prospettive future di crescita e sviluppo in questo settore dinamico” spiega Jessica Piccaia, fondatrice di STAY TUNED!.

STAY TUNED! è l’agency di digital marketing con un team tutto al femminile fondata nel 2014 da Jessica Piccaia e che volendo differenziarsi nel settore ha saputo avvicinare e rendere accessibile a numerosi brand, professionisti e PMI il vasto mondo del social media marketing grazie ad una elevata capacità di ascolto del mercato e a un processo sempre personalizzato.

Sopravvivere nel mondo dei social? Facendosi guidare dalle strategie e non dai format (che spesso hanno vita breve)

Secondo Jessica, chi lavora con i social media oggi non può più improvvisare. Le piattaforme cambiano ogni giorno, le notizie e gli aggiornamenti a tema social corrono alla velocità della luce e ciò che funziona oggi può non essere più utile domani.

Le strategie efficaci sul lungo termine si differenziano da quelle che portano risultati solo nel breve periodo perché le prime si basano su una costante analisi dei dati mentre le seconde sul “tutto subito e ora”. Ma la parte più difficile del lavoro rimane l’“istruzione” dei clienti.

“Credo che intorno al lavoro del Social Media Manager non si scatenerà mai il massimo dell’entusiasmo perché ancora oggi molti credono che basti pubblicare qualcosa sui propri canali ogni tanto e il gioco sia fatto: da un’ analisi Hootsuite emerge che il 61% delle dirigenze aziendali ancora fatica a capire il senso dei social media. Il ruolo di chi lavora coi social è però cambiato tantissimo negli ultimi anni e, oltre al fatto che sono nate numerosissime figure intorno al solo SMM, la differenza la fa chi punta sul tutoring e non offre soluzioni improvvisate ma affianca l’azienda e capisce le sue necessità” aggiunge Piccaia.

L’obiettivo che si è posta STAY TUNED! fin dalla sua fondazione è stato infatti quello di far chiarezza intorno al ruolo del Social Media Manager e di creare una vera e propria community per tutti i professionisti e appassionati del settore. Da questa idea è infatti nato Inspire Magazine , l’inserto digitale che dal 2020 parla dei trend e news a tema social media e digital marketing, trend e che dà spazio a interviste e commenti da parte di esperti, creator, imprenditori, influencer, graphic designer e molte altri professionisti che gravitano oggi nel mondo digital.

Dopo aver collaborato con numerosi clienti nei più disparati settori, dall’hotellerie, al Food&Beverage, alla moda, beauty, fino al campo medico, STAY TUNED! punta nei prossimi anni ad affermarsi sempre più come agenzia in grado di fornire un servizio iper personalizzato e cucito su misura dei clienti e di lanciare la nuova linea di business Social Media Tutoring e Strategy, per fornire alle imprese uno strumento per “fare da sé” avendo allo stesso tempo un monitoraggio costante da parte delle professioniste del team STAY TUNED!.