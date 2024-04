Gilla Band in concerto il 6 luglio al Lars Rock Fest 2024

Il LARS ROCK FEST 2024 annuncia che saranno gli irlandesi Gilla Band i protagonisti della seconda serata, sabato 6 luglio

Dopo la presentazione di Fantastic Negrito come primo headliner della sua undicesima edizione, il LARS ROCK FEST 2024 annuncia che saranno gli irlandesi Gilla Band i protagonisti della seconda serata, sabato 6 luglio. Divideranno il palco i DITZ, la band inglese in procinto di aprire il tour europeo degli IDLES.

Il LARS ROCK FEST 2024 sarà ancora una volta al centro della scena indipendente internazionale, ospitando nel parco dei Giardini Pubblici di Chiusi (SI), concerti e iniziative culturali trasversali da venerdì 5 a domenica 7 luglio come sempre con ingresso gratuito.

Il sound cataclismatico dei Gilla Band, quartetto di Dublino, rifugge l’essere classificato in un singolo genere, con chitarre noise-rock incalzanti, pesanti ritmi di batteria ipnotica e la voce sofferente, abbinata a testi arguti e spesso surrealisti del frontman Dara Kiely. The Guardian riassume il loro sound come “un’espressione perfetta dell’impulso autodistruttivo essenziale del rock’n’roll“.

Pionieri dell’alternative music irlandese contemporanea e noti per i loro incredibili spettacoli dal vivo, i Gilla Band sono una forza della natura. Nel 2015 hanno firmato per la storica Rough Trade Records e hanno pubblicato il loro album di debutto Holding Hands With Jamie riscuotendo un successo dilagante di pubblico e critica. Dopo i consensi raccolti dal secondo album The Talkies e dal terzo Most Normal, uscito a ottobre 2022, la band è recentemente tornata con il singolo visionario Sports Day.

Dopo aver pubblicato il loro album di debutto su Alcopop! Records, “The Great Regression”, la cui versione Limited Edition in vinile è andata sold out in meno di 24 ore, il quintetto di Brighton DITZ torna in Italia con il suo sound abrasivo e contagioso che li ha fatti scegliere per aprire le date europee del nuovo tour degli IDLES.

Il Lars Rock Fest è un festival gratuito di musica indipendente nato nel 2012 e cresciuto grazie all’impegno dell’associazione culturale artistica GEC – Gruppo Effetti Collaterali, costituita nel 2014, con lo scopo di coltivare e diffondere la passione per la cultura musicale indipendente a 360 gradi.