Fioretta Mari e Patrizia Pellegrino ospiti stamani di “Citofonare Rai2”

Fioretta Mari e Patrizia Pellegrino saranno gli ospiti di Paola Perego e Simona Ventura nella puntata di “Citofonare Rai2” in onda stamani

Fioretta Mari e Patrizia Pellegrino saranno gli ospiti di Paola Perego e Simona Ventura nella puntata di “Citofonare Rai2” in onda domenica 28 aprile alle 10.30 su Rai 2 e porteranno in studio un assaggio del loro spettacolo “Donnacce”, un racconto ironico e divertente tutto al femminile. La puntata sarà poi dedicata a Renzo Arbore, maestro della televisione italiana che ancora oggi sa innovare e divertire con i suoi programmi, alcuni dei quali divenuti iconici nella storia della tv. Per celebrare il suo genio creativo, “Citofonare Rai2” regalerà ai telespettatori filmati, musica e racconti inediti. In studio alcuni dei personaggi che hanno reso celebri i suoi show: Francesco Paolantoni, Nina Soldano, Andy Luotto.

Nel salotto si aggiungerà anche l’amica della domenica Rossella Erra. Antonella Elia sarà a Napoli in collegamento con La Nuova Orchestra Italiana per un momento imperdibile di musica e spettacolo. A seguire, con Domenico Marocchi le telecamere di “Citofonare Rai2” saranno dietro le quinte di “STEP -stasera tutto è possibile”, programma molto amato e di grande successo. Come ogni settimana Valeria Graci e Gene Gnocchi saranno pronti a sorprendere il pubblico tra lettere d’amore e sondaggi irriverenti. Con la Band “Isola delle Rose” il pubblico a casa potrà cercare di vincere i buoni spesa giocando al gioco dei “Rompiscatole”. In chiusura ci sarà il signore delle stelle: Simon&TheStars col il suo oroscopo della settimana.