Da La Russa a Lupi: anche il centrodestra attacca Vannacci sulle classi per disabili

La Russa commenta l’idea di Vannacci sui disabili in classi separate: “Gli auguro di non avere mai figli o parenti portatori di handicap”. Per Lupi sono “stupidaggini”

“Vannacci? Non ha un bambino portatore di handicap altrimenti avrebbe capito di aver detto una sciocchezza, gli auguro di non avere mai figli o parenti portatori di handicap. Cosa mi piace del suo libro? Non l’ho letto, io leggo solo Scurati…”. Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa durante la conferenza programmatica Fratelli d’Italia in corso a Pescara. Le parole di La Russa arrivano in riferimento alle molte polemiche le affermazioni del generale Roberto Vannacci sulla possibilità di prevedere “classi separate” per i bambini disabili nelle scuole. Parole che in realtà oggi il militare, candidato alle prossime europee con la Lega, ha smentito, dicendo di non aver mai detto che pensava a “classi separate” in assoluto

LUPI: “LA POLITICA NON È RINCORRERE STUPIDAGGINI VANNACCI”

“La politica con la P maiuscola non è rincorrere le stupidaggini che dice Vannacci“. Lo dice il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, arrivando alla conferenza programmatica Fdi in corso a Pescara. Oltre al discorso delle “classi separate” per i bambini disabili nelle scuole, l’intervista pubblicata ieri dal quotidiano La Stampa a Vannacci conteneva diverse altre affermazioni che hanno suscitato scalpore, come la definizione di “statista” per Mussolini, il fatto che gli italiani abbiano la “pelle bianca”, alcuni frasi (ancora) sui gay che sarebbero “non normali” e anche il fatto che l’aborto “non è un diritto”.

