Barbara Stefanelli e Daniele Cassioli a “O anche no” su Rai 3

Barbara Stefanelli, vicedirettrice del Corriere della Sera e direttrice del settimanale “Sette”, e il campione Daniele Cassioli ospiti a “O anche no” oggi su Rai 3

Si parla di disabilità, inclusione e diritti fondamentali, a “O anche No” il programma in onda domenica 28 aprile alle 10.15 su Rai 3, poi in replica sulla stessa rete, lunedì 29 aprile all’ 1.15 del mattino circa. Paola Severini Melograni intervista Barbara Stefanelli, vicedirettrice del Corriere della Sera e direttrice del settimanale “Sette”. Con loro c’è anche il campione paralimpico Daniele Cassioli per riflettere sulla comunicazione nella disabilità e come è cambiato in questi anni il racconto.

«La solidarietà – dice Stefanelli – migliora la vita di tutti e di tutte». Ylenia Buonviso è a Roma per conoscere Golf Ability, un progetto inclusivo di sport riabilitativo a cura dell’Associazione “Stella Selene Onlus”. Mario Acampa racconta il paraclimbing secondo “l’Asd Disabili Roma 2000”. Di cosa si tratta? Di arrampicata per persone ipovedenti e non vedenti: importanti in questa attività sono soprattutto il contatto con la parete e l’istinto, ma anche la fiducia. Seguiranno poi le rubriche di Ivan Cottini, Guido Marangoni, Edoardo Raspelli e Roberto Vitali a Cortina, per raccontare gli eventi preparatori alle Paralimpiadi 2026. Infine, la musica dei Ladri di Carrozzelle e i Disegni di Stefano Disegni.

“O Anche No” è un format di Paola Severini Melograni scritto con Eugenio Giannetta e Valeria Zanatta, regia di Gabriele Mammarella, realizzato con la collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità. Tutte le puntate e le stagioni precedenti di O Anche No sono disponibili su Raiplay: http://www.raiplay.it/programmi/oancheno https://www.raiplay.it/programmi/oanchenoestate