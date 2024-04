“Amare di più” è il nuovo brano di Domenico Di Puorto

Si intitola AMARE DI PIÙ il nuovo singolo di DOMENICO DI PUORTO, giovane cantautore emiliano che con i suoi brani si sta costruendo sempre più ascoltatori

Il brano è già disponibile nei principali store digitali per l’etichetta discografica FRY MUSIC RECORDS (https://frymusicrecords.com)

AMARE DI PIÙ esprime un vuoto. Quella mancanza che si vorrebbe colmare, ma ormai è troppo tardi. L’occasione c’era, poteva essere colta e invece è ormai persa.

Il tempo scorre inesorabile, non può essere fermato e non può essere riavvolto come il nastro di un film. Quando si dice che il treno passa una sola volta nella vita, è vero. A volte per paura si rimane fermi a fissare semplicemente la vita che fa il suo corso.

Il destino è imprevedibile. Il futuro è ignoto. Perciò, questo brano è un invito a cogliere le opportunità, a sfruttare il tempo che si ha per amare di più e mostrarlo senza alcun timore.

DOMENICO DI PUORTO nasce a Sassuolo (MO); seguendo le orme del nonno, appassionato di musica, dimostra un particolare interesse per questo mondo, e la sua creatività legata alla scrittura, lo pone alla prova, componendo le sue prime canzoni.

All’età di sedici anni, grazie a un amico, entra in contatto con una realtà musicale, che ascoltando i suoi brani, gli propone dato il particolare interesse di arrangiarli e registrarli, di iscriversi alla SIAE.

Le esperienze in concorsi e festival, casting, lo mettono di fronte a un pubblico entusiasta e particolarmente catturato dal suo sound, ma anche dal suo modo di essere: un ragazzo semplice.

Dal 2021 inizia la sua attività di autore in collaborazione con diversi autori di fama nazionale: GIANNI SALVATORI (produttore e autore per Laura Pausini, Raf, Umberto Tozzi, Marco Masini, I Nomadi, Michele Zarrillo, Ivana Spagna), ANDREA GALLO (autore per Mina e Adriano Celentano), MARCO BARONI (autore per Nek e Alessio Bernabei) e SAM LOVER (produttore di GionnyScandal).

Nel 2022 apre il concerto di JOE BASTIANICH al Grape Festival di Castellarano (RE).

Nel 2023 in occasione del Green Valley Pop Fest di Sciacca (AG), partner ufficiale di Radio 105, si esibisce per il concerto di FEDEZ, IRAMA, FRED DE PALMA, ANGELINA MANGO, ROSE VILLAIN, SHIVA, ALFA, MATTEO ROMANO, GAIA, RANDOM, ANNA, RHOVE E SHABLO.

Sempre nel 2023 firma con l’etichetta FRY MUSIC RECORDS. Si esibisce al Poggio Arena Live di Poggio Renatico (FE) aprendo il concerto di ROSA CHEMICAL, FINESSE e LE VIBRAZIONI.