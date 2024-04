A Kilimangiaro su Rai 3 si va in bicicletta in Antartide

Oggi pomeriggio su Rai 3 in bicicletta in Antartide con “Kilimangiaro”. E poi un viaggio nella cucina italiana

Nuovo appuntamento con Camila Raznovich e “Kilimangiaro”, il programma di Rai Cultura in onda domenica 28 aprile alle 17.20 su Rai 3. In questa puntata torna in studio il ciclista estremo Omar Di Felice – ultracycling man – che racconterà la sua ultima impresa in bicicletta in Antartide.

In collegamento dal Cile, Federico Morisio, uno dei venti migliori wind surfisti al mondo, farà poi rivivere l’ebrezza di cavalcare le onde. Il professor Alberto Grandi dell’Università di Parma, a seguire, farà un viaggio alle origini della cucina italiana. Molti i filmati realizzati dai film-maker del programma in tutto il mondo: dalla Costa Verde del Brasile fino al Marocco e da Vienna fino agli Stati Uniti, sui sentieri della costa occidentale. Attraverso gli occhi del “Cacciatore di Paesaggi” Fabio Toncelli, non mancheranno alcuni luoghi sconosciuti italiani.