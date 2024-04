Previsioni meteo 27 aprile 2024: piogge al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, sabato 27 aprile 2024: il maltempo non dà tregua alle regioni centro-settentrionali, clima più asciutto al Sud

Ultimo weekend di aprile con condizioni meteo ancora instabili su gran parte dell’Italia a causa del transito di un treno di perturbazioni. Nella giornata di oggi avremo ancora cieli coperti e piogge specie al Nord e al Centro, con nevicate in montagna. Domani avremo ancora precipitazioni al Nord e al Sud peninsulare ma in un contesto che tenderà alla cessazione delle precipitazioni. Diversi modelli mostrano anche nei primi giorni di maggio la possibilità di condizioni meteo instabili o perturbate. Una vasta saccatura depressionaria potrebbe infatti allungarsi dall’Atlantico fino al Mediterraneo occidentale dove andrebbe ad approfondire diversi minimi di pressione. Clima più mite ma comunque con piogge e temporali anche intensi sempre in agguato.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 27 aprile 2024.

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge e acquazzoni sparsi. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli irregolarmente nuvolosi e possibilità di piogge sparse. In serata e nottata tempo in graduale miglioramento con residue piogge al Nord-Ovest. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su Toscana e Umbria, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora locali fenomeni specie sulle zone interne, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata tempo in miglioramento ovunque ma con nuvolosità in transito. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole in transito su tutti i settori ma senza precipitazioni di rilievo associati. Al pomeriggio ancora molte nuvole in transito ma sempre con tempo asciutto. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .