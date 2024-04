Moon Blue online con il nuovo singolo “Midnight In Rome”

Fuori via Factory Flaws “Midnight In Rome”, il nuovo singolo di Moon Blue, progetto dell’artista inglese George Appleton, nato in UK

Moon Blue spiega così la genesi del brano: “Ho iniziato a scrivere il pezzo la mattina presto, mentre avevo l’appartamento tutto per me. Volevo catturare le mie influenze sonore del momento, che erano soprattutto sonorità r&b anni ’70/’80. L’intenzione era di scrivere qualcosa di malinconico e allo stesso tempo ‘cheesy’, che catturasse le mie emozioni in quell’attimo come in una fotografia (nostalgia, incertezza, speranza), ma che creasse anche qualcosa di divertente da ascoltare. Roma è molto diversa da Bologna: molto meno confortevole, molto meno connessa e molto più caotica. Il trasferimento è stato un cambiamento complicato e graduale, e credo che la canzone ne sia l’espressione.”

Biografia

Moon Blue è il progetto artistico di George Appleton, nato in UK. Durante la pandemia, il suo piano di trascorrere un anno in Giappone viene ostacolato dai divieti di viaggio e così finisce per scambiare le coste della contea del Dorset con una vita di vino e rose nella caratteristica città di Bologna. Si innamora, inizia a studiare l’italiano e scrivere pezzi indie pop delicati e lo-fi con tocchi di R&B e atmosfere psichedeliche. La musica è il suo modo per lasciar fluttuare i pensieri nell’etere ed elaborare ciò che gli succede. Profondo amante della cultura italiana decide di spostarsi a Roma, trovando la città eterna una grande fonte di ispirazione per i suoi brani.

Gli scorci della sua nuova vita sono diventati la tela per la sua musica sincera e le sue creazioni romantiche e intime hanno presto attirato l’attenzione degli addetti ai lavori con il suo singolo di debutto nel 2021. É avvenuta così la firma con 777 Music (boy pablo, FUR, Chasu) nel 2023 e con la label Factory Flaws, sua attuale etichetta. Dopo il primo singolo All I Know (Is That), a Maggio 2023 pubblica il debut EP The Moonlight Disco. Nel febbraio 2024 torna con il singolo Midnight In Rome.