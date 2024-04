Isola d’Elba flagellata dal maltempo: strade come fiumi

L’isola d’Elba nella morsa del maltempo: nel centro di Rio Marina alcune strade si sono trasformate in fiumi d’acqua. Le immagini stanno facendo il giro dei social

Maltempo all’isola d’Elba: a causa di violenti temporali, le strade di Rio Marina di sono trasformate in fiumi di acqua. Il racconto dell’emergenza arriva dalle foto e video pubblicati su Facebook. In azione i soccorritori. Su alcuni siti si parla di auto trascinate via dalla forza dell’acqua.

La situazione peggiore a Rio Marina è quella della Valle di Riale dove l’acqua ha sommerso molte auto parcheggiate. Sono 15 le auto (a cui si aggiunge un furgone) rimosse dai volontari della Protezione civile di Rio per prevenire il rischio che venissero trascinate in mare. Le previsioni avevano annunciato il maltempo, ma la bomba d’acqua che di fatto ha colpito Rio Marina.

Inoltre, lungo la provinciale della Parata (che collega Rio nell’Elba a Cavo) si sono verificat cedimenti di terreno dalle scarpate sulla carreggiata. La Protezione civile è intervenuta anche lungo la strada provinciale per Portoferraio per massi pericolanti.

LE IMMAGINI: