Il mondo degli ambulanti a “Mi Manda RaiTre”

A “Mi Manda Rai Tre”, il programma in onda sabato e domenica, si parlerà del mondo degli ambulanti e delle bancarelle

In Italia esistono oltre 160 mila imprese di commercio ambulante, concentrate soprattutto in Campania, Sicilia, Lombardia; un operatore di commercio su cinque è ambulante. Su tutto il territorio nazionale da anni c’è un tentativo di regolare meglio la presenza dei commercianti sul suolo pubblico, per questioni di decoro, ma anche di sicurezza; sussiste anche la questione relativa a licenze e concessioni che andrebbero messe a bando per favorire la concorrenza, come chiedono le direttive europee. Il viaggio di “Mi manda RaiTre”, nell’appuntamento di sabato 27 aprile alle 9.15 su Rai 3, inizia da Roma, dove l’amministrazione è decisa a procedere col riordino e la messa a bando di tutte le postazioni.

Numerosi e recenti episodi di cronaca riguardano persone assalite dai cani lasciati liberi: in trasmissione l’anticipazione dell’inchiesta sui cani aggressivi e pericolosi, in onda in versione integrale domenica 28 aprile.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare; Monica Lucarelli, assessora alle politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità- Roma Capitale; Luigi Carbone, presidente Commissione attività produttive – Comune di Napoli; Luca Paolucci, presidente AFI Centro Italia- Associazione fieristi italiana; Arrigo Rosato, segretario ANA UGL- Associazione nazionale ambulanti; Diego Rendini, veterinario comportamentista.

Nella puntata di “Mi Manda RaiTre” di domenica 28 aprile, in onda alle 9.00 su Rai 3, invece, gli argomenti principali saranno il problema dei cani aggressivi e gli autovelox non omologati. Qualche giorno fa una donna padovana di 83 anni ha subito l’amputazione delle braccia dopo essere stata aggredita dai cani di casa; poche ore dopo, in provincia di Salerno, un bimbo di 13 mesi è stato azzannato dai pitbull di un’amica di famiglia. Molti gli episodi ravvicinati nel tempo che pongono diversi interrogativi: se esistano cani o razze più aggressive di altre, se la responsabilità sia sempre degli animali o anche dei padroni, se sia possibile mettere in pratica leggi e regole a tutela di animali e persone. Il viaggio di Mi Manda RaiTre parte da Manziana, in provincia di Roma, dove due mesi fa un uomo è stato sbranato da un branco di rottweiler mentre faceva jogging.

Dopo una recente sentenza della Cassazione a favore di un cittadino che aveva preso una multa per un eccesso di velocità rilevato da un autovelox non omologato, si riaprono le polemiche su uno degli strumenti di controllo della velocità meno amati dai cittadini: è in arrivo una pioggia di ricorsi?

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Giorgio Marcon, tecnico esperto di sicurezza stradale; Fabrizio Premuti, Konsumer Italia; Diego Rendini, veterinario comportamentista; Giada Bernardi, avvocato diritti animali LEAL- Lega antivivisezionista; Alessandra Ferrari, LAV- Lega antivivisezione.