I QuintaEssenza online con il videoclip di “Pray for me”

il videoclip di “Pray for me”, secondo singolo della band siciliana QuintaEssenza: “un messaggio spirituale proveniente dal più profondo dell’animo e vuole legare tutta l’umanità verso un futuro di pace e armonia con la natura”.

“Pray for me” è una preghiera, un messaggio di speranza che viene rilanciato, dopo il primo singolo “Mission to planet earth” (ascolta qui), con un coro di bambini che cantano nel videoclip: “I bambini rappresentano il futuro del mondo e la possibilità di un cambiamento, quindi “I would like to change the world” cantata in coro da chi rappresenta una generazione nuova – spiega la band – sottolinea proprio la voglia di migliorare il pianeta e tutte le persone che lo vivono. Si tratta di una ballad in 12/8 che lancia anche un messaggio spirituale proveniente dal più profondo dell’animo e vuole legare tutta l’umanità verso un futuro di pace e armonia con la natura. Inoltre, le sonorità blues e soul e le immagini del video, lasciano ampio spazio ad una visione profonda e significativa del messaggio che vorremmo lanciare”.

“In un contesto storico come quello attuale – prosegue la band – è forte nel regista (Emanuele Torre) e nei componenti della band la ricerca di un messaggio di vera pace da restituire in musica e immagini. Per questo motivo il regista traspone in maniera visiva lo Yin e Yang, metafora dell’eterna lotta fra il bene e male. Attraverso il mezzo del body painting i nostri protagonisti attuano un vero e proprio rituale di purificazione. Il videoclip è stato girato nel monastero San Filippo Fragalà a Frazzanò in provincia di Messina”.

Al brano hanno collaborato Danilo Rabboni (testi, musiche, arrangiamenti, voce, pianoforte e cori); Giuseppe Lionetto (testi, musiche, arrangiamenti, basso elettrico e cori); Benedetto Ribaudo (testi, musiche, arrangiamenti, batteria, percussioni e cori), Tindaro Raffaele (arrangiamenti, mix, pianoforte, cori e production); Nello Amante (chitarre). La traccia è stata registrata all’Underground Music Lab di Gliaca di Piraino (ME), mentre il mixing è di Tindaro Raffaele e il mastering è di Pietro Caramelli (Energy Master, Milano).

QuintaEssenza è un progetto nato dall’unione di tre musicisti siciliani: Danilo Rabboni (pianoforte e voce) Giuseppe Lionetto (basso e contrabbasso) e Benedetto Ribaudo (batteria). Nel 2019, proprio durante gli studi del Conservatorio, l’amicizia e la condivisione della musica hanno fatto da collante per la genesi di questo nuovo progetto. La band inizia il suo percorso proprio nei primi mesi del 2020, anche se in parte ostacolato dal periodo pandemico. La fusione di background musicali diversi ha dato origine ad un ensemble dalle sonorità pop più varie. L’attività live, negli anni successivi, si è intensificata sempre di più e la band ha avuto la possibilità di suonare in diverse situazioni musicali della Sicilia. Il loro è un viaggio attraverso le più belle canzoni pop contemporanee italiane ed internazionali senza tralasciare la musica italiana d’autore. Dopo un primo periodo di rodaggio ed esperienze live, il desiderio di plasmare le proprie idee attraverso la musica ha fatto si che i tre riuscissero a trovare ispirazione e soprattutto la sinergia giusta per comporre musica inedita. Una chimica perfetta che ha portato alla genesi del loro primo album “Mission To Planet Earth” in uscita nei prossimi mesi.