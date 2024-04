I finalisti In-Box 2024/25 si esibiranno dal vivo a maggio

I finalisti In-Box 2024/25, progetto dedicato alla valorizzazione e promozione del talento emergente nel panorama teatrale, sul palco a Siena dal 23 maggio

Sono online i finalisti In-Box 2024/25, progetto dedicato alla valorizzazione e promozione del talento emergente nel panorama teatrale. Dopo un meticoloso processo di selezione su oltre 400 candidature pervenute, i partner della rete hanno selezionato le otto compagnie che si esibiranno a Siena dal 23 al 25 maggio in occasione di In-Box dal Vivo, fase finale di selezione del progetto.

Durante l’evento i partner potranno valutare dal vivo i lavori dei finalisti e selezionare le proposte da inserire nella programmazione dei rispettivi teatri: in questo modo saranno distribuite fra i finalisti le 91 repliche messe in palio per questa edizione. La tre giorni senese sarà un’occasione unica per gli artisti che si esibiranno di fronte a una platea di esperti del settore; al termine delle valutazioni sarà proclamato il Vincitore In-Box, lo spettacolo che riceverà il maggior numero di repliche. Ma è tutta la selezione In-Box, vincitore e finalisti, a godere della visibilità garantita dalla partecipazione a In-Box dal Vivo e dalle tournée che ne deriveranno.

FINALISTI IN-BOX

Le otto performance finaliste sono Afànisi di Ctrl+Alt+Canc, Affogo di Dino Lopardo, Come se niente fosse di Davide Grillo, Molto dolore per nulla di Luisa Borini, Sei la fine del mondo (letteralmente) di Annachiara Vispi, Tecnicismi&Baldoria di Enoch Marrella, The Barnard Loop di DispensaBarzotti e Tre liriche di Eat the Catfish.

Completano la selezione In-Box alcuni spettacoli che, pur non rientrando tra i finalisti, sono stati ritenuti meritevoli di segnalazione da parte della giuria: Between me and P: di Filippo Michelangelo Ceredi, Con tutto il mio amore di Gabriele Cicirello, Materiali per la morte della zia di Bridude Teatro e Succede di Cecilia Di Giuli.

Le nuove tempistiche di In-Box e In-Box Verde

A partire da quest’anno il progetto In-Box cambia assetto e distende la sua azione sull’arco di 24 mesi: il bando In-Box e il bando In-Box Verde usciranno ad anni alterni, canalizzando l’attenzione sul teatro di prosa e le sue contaminazioni (In-Box) e sul teatro ragazzi (In-Box Verde) in maniera più intensa e specifica su ciascuno dei due bandi.

Il bando In-Box Verde uscirà dunque a giugno 2024.

In-Box è un progetto di Straligut Teatro, realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Siena e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus.

Info: info@inboxproject.it | www.inboxproject.it