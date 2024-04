Donne in architettura: per partecipare alla Call c’è tempo fino al 30 maggio 2024

La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura lancia oggi una Call for abstract dal titolo Donne in architettura con lo scopo di indagare e analizzare lo stato degli studi rispetto al tema affrontato negli ultimi anni, in occasione di iniziative quali mostre e convegni, promossi da diverse istituzioni nazionali e internazionali.

Così il

Partendo dagli edifici realizzati da donne e raccolti all’interno della piattaforma Censimento delle architetture italiane dal 1945 ad oggi, promossa dalla Direzione Generale, l’obiettivo è quello estendere l’indagine anche a figure formatesi in Italia e operanti all’estero o a professioniste impegnate in discipline differenti – come l’urbanistica, il design e il progetto di interni o di apparati effimeri, la direzione di istituzioni e la redazione di riviste e studi di settore – per promuovere la pubblicazione di un volume e la sua presentazione nell’ambito di un convegno che si svolgerà nel corso della primavera del 2025.

Gli ambiti tematici individuati, a titolo esemplificativo, sono: formazione e insegnamento nelle scuole di architettura italiane; editoria e promozione (redazione di riviste e realizzazione di mostre); attività internazionale; città, paesaggio, patrimonio culturale; progettazione; esercizio della professione; design e arti applicate.

Per partecipare alla pubblicazione è necessario inviare, entro e non oltre il 30 maggio 2024 un abstract, di massimo 2.000 battute spazi inclusi, in italiano e in inglese, all’indirizzo mail censimentoarch@cultura.gov.it

Dopo la valutazione di un Comitato scientifico, entro il 30 luglio 2024 verrà comunicata l’ammissione alla pubblicazione dei contributi selezionati, che saranno invitati a inviare, entro il 30 ottobre 2024, il testo esteso di massimo 12.000 battute spazi inclusi, corredato da immagini, se ritenute utili.