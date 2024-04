Vertex acquisisce Alpine Immune Sciences e il suo sperimentale povetacicept

La biotech Vertex ha annunciato di voler sborsare 4,9 miliardi di dollari per Alpine Immune Sciences e il suo farmaco sperimentale povetacicept per la nefropatia

La biotech Vertex ha annunciato di voler sborsare 4,9 miliardi di dollari per Alpine Immune Sciences e il suo farmaco sperimentale povetacicept per il trattamento della nefropatia IgA, una patologia renale che ha suscitato un interesse crescente da parte di grandi case farmaceutiche e altri investitori.

A 65 dollari per azione, Vertex pagherà un premio sostanziale per Alpine, le cui azioni hanno chiuso a 37,57 dollari. L’accordo dovrebbe concludersi nel secondo trimestre di quest’anno, ha dichiarato Vertex.

Presentazione dell’accordo

L’acquisizione è anche una delle prime scommesse importanti per Kewalramani, che è diventata CEO di Vertex nel 2020. Prima di entrare nel settore farmaceutico, Kewalramani era una nefrologa e il programma di Alpine approfondisce la pipeline di Vertex nelle malattie renali, che comprende altri farmaci in fase clinica.

Vertex ha chiuso il 2023 con oltre 10 miliardi di dollari di liquidità ed equivalenti, ma finora la biotech ha preferito affidarsi alle attività di R&S interne e alle partnership con CRISPR Therapeutics su tecnologie specifiche, come CRISPR/Cas9.

Vertex si è fatta conoscere nel campo della fibrosi cistica, ma negli ultimi anni si è espansa per concentrarsi su una serie di progetti di ricerca e sviluppo, dal dolore al diabete alla malattia falciforme.

Potenziale terapeutico di povetacicept

Annunciando l’accordo con Alpine, Vertex ha definito il povetacicept una “pipeline-in-a-product”, suggerendo che prenderà in considerazione diverse altre indicazioni per il farmaco, pur perseguendo l’indicazione renale.

La molecola principale di Alpine, povetacicept (ALPN-303), è un doppio antagonista altamente potente ed efficace del BAFF (fattore di attivazione delle cellule B) e dell’APRIL (un ligando che induce la proliferazione).

Nel corso della Fase 2, povetacicept ha dimostrato la potenziale efficacia migliore della categoria nella nefropatia IgA (IgAN). La IgAN è una grave malattia autoimmune progressiva del rene che può portare a una malattia renale allo stadio terminale. Non esistono terapie approvate che mirino alla causa di base della IgAN.

Contemporaneamente all’annuncio, la biotech di Seattle ha condiviso al Congresso Mondiale di Nefrologia dati aggiornati su povetacicept. In uno studio di Fase 1b/2a, i pazienti che hanno ricevuto una dose di 80 mg hanno registrato una riduzione del 64,1% rispetto al basale nel rapporto proteine urinarie/creatinina a 36 settimane, una misura indicativa della funzionalità renale, ha dichiarato Alpine. L’azienda prevede di entrare nella Fase 3 nella seconda metà di quest’anno.

Grazie al suo meccanismo d’azione come doppio antagonista di BAFF/APRIL, povetacicept ha il potenziale di giovare ai pazienti affetti da altre gravi malattie autoimmuni del rene, come la nefropatia membranosa e la nefrite lupica, nonché da citopenie autoimmuni. Sono in corso studi clinici sulle indicazioni renali e sulle citopenie autoimmuni.

Nefropatia IgA

La IgAN è la causa più comune di glomerulonefrite primaria (idiopatica) in tutto il mondo e colpisce circa 130.000 persone negli Stati Uniti. Povetacicept è in procinto di entrare nella Fase 3 di sviluppo clinico nella seconda metà del 2024.

La nefropatia IgA, o IgAN, è un’area di investimento in crescita per gli sviluppatori di farmaci. L’anno scorso, Novartis ha accettato di pagare 3,2 miliardi di dollari per Chinook Therapeutics, costruendo la base del suo attuale farmaco per la IgAN.