Telemedicina: Consis e Sencare siglano un accordo

Consis e Sencare insieme: siglata una partnership tra il Gruppo specializzato in prodotti e servizi ICT per la Telemedicina e la soluzione digitale per l’assistenza a domicilio

Consis, punto di riferimento nel mercato pubblica amministrazione, della sanità e della salute, con prodotti e servizi nel campo dell’informatica medica, dei dispositivi medici, della consulenza e della formazione, e Sencare, soluzione digitale per l’assistenza a domicilio nata all’interno dello startup studio Startup Bakery, hanno stretto una partnership che li vedrà offrire sul mercato una soluzione completa per la digitalizzazione dell’assistenza domiciliare medicale.

L’accordo si inserisce nel solco degli investimenti che Consis Group conduce in R&D nel settore della Medicina Digitale e Tecnomedicina (Telemedicina) sin dal 2014 per lo sviluppo di una Suite di prodotti per la salute (Suite HO). Tra questi, proprio quello di € 200.000 in Sencare dello scorso dicembre 2022, che si aggiungono ai € 300.000 già investiti dal gruppo Startup Bakery.

Attraverso questa collaborazione le due aziende andranno a coinvolgere nel flusso tecnologico tutta la filiera dell’assistenza domiciliare, dalle strutture al personale medico-sanitario fino ai caregiver e all’”ultimo miglio”, ovvero all’assistito. Questo grazie ai servizi di medicina digitale, ai dispositivi medici e ai sistemi di refertazione di Consis, da una parte, e all’organizzazione e gestione automatizzata delle attività tipiche dell’assistenza domiciliare, oltre a servizi di comunicazione con l’assistito garantiti da Sencare, dall’altra.

“Il mercato oggi offre varie soluzioni informatiche che permettono di organizzare i servizi e le prestazioni mediche che Consis Group svolge. Il grande limite di questa offerta, che oggi domina il mercato, è la concezione “ospedalecentrica” delle soluzioni informatiche con cui siamo spesso “costretti” ad integrarci, che difatti inibisce una vera e propria digital transformation dei servizi e delle prestazioni mediche che proponiamo. Sencare per noi rappresenta invece la soluzione che permette a noi produttori di piattaforme di medicina digitale di “virtualizzare” le prestazioni mediche “raggiungendo” il bisogno di salute, che ogni persona esprime, là dove si svolge comunemente la sua vita, trasformando ogni persona e bisogno di salute nel vero “centro” di azione della innovazione di processo che perseguiamo.”, ha commentato Vincenzo Papa, Presidente & CEO di Consis.

Terza startup gemmata da Startup Bakery, lo Startup Studio specializzato in soluzioni SaaS B2B sostenibili e basate su Intelligenza Artificiale, Sencare rappresenta un assistente intelligente in cloud che consente alle realtà specializzate in cura domiciliare di scegliere, organizzare e supervisionare l’assistenza, offrendo l’indipendenza e la tranquillità di cui gli assistiti e le loro famiglie hanno bisogno. La soluzione connette le realtà di assistenza con i professionisti della cura domiciliare, gli assistiti e i loro caregiver, rendendo più efficiente sia l’erogazione che il monitoraggio delle prestazioni e consentendo sia alle strutture che alle famiglie la supervisione della qualità e della puntualità dei servizi ricevuti dall’assistito.

“La varietà e l’efficienza dei servizi offerti dalla suite di medicina digitale di Consis rappresentano un asset fondamentale nelle strategie commerciali di Sencare – ha aggiunto Andrea Strini, co-founder & CEO di Sencare – Avremo la possibilità di andare sul mercato con un bundle più completo e più aderente alla grande complessità che il mercato dell’assistenza socio/sanitaria richiede”.

Prima realtà a usufruire della collaborazione è la società Loreari di Bologna guidata da Silvia Terzi, attiva nell’assistenza domiciliare di primo intervento, nel trattamento a lungo termine e nelle cronicità. Sencare e il Gruppo Consis le offriranno congiuntamente i propri servizi per un anno.

“Questa partnership rappresenta un passo significativo nel nostro impegno a promuovere soluzioni innovative nel settore dell’assistenza domiciliare e il supporto a Loreari è stato il pilot di una fruttuosa collaborazione che ci auguriamo di replicare su tante altre realtà simili – ha concluso Alessandro Arrigo, CEO e co-founder di Startup Bakery – L’obiettivo del nostro Studio è da sempre quello di dare vita ad aziende SaaS B2B sostenibili, e in quest’ottica, siamo lieti di evidenziare che tutte le nostre iniziative rispondono ad almeno uno dei Sustainable Development Goals dell’ONU. La collaborazione tra Sencare e il Gruppo Consis è un ulteriore esempio di come selezioniamo e supportiamo le idee di business che dimostrino di avere un impatto positivo per le persone e per il nostro pianeta, partendo dal nostro Paese e della necessità assistenziali che già oggi presenta, data anche la sua particolare conformazione demografica”.