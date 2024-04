Previsioni meteo 26 aprile 2024: tempo ancora instabile

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 26 aprile 2024: piogge sparse da Nord a Sud e neve in montagna, temperature in graduale risalita

Condizioni meteo ancora instabili su gran parte dell’Italia per il colpo di coda dell’inverno che ha caratterizzato questa settimana. Nella giornata di oggi avremo ancora cieli coperti e precipitazioni sparse da Nord a Sud, con nevicate in montagna. Domani scenario invariato ma in un contesto che tenderà alla cessazione delle precipitazioni entro la giornata di domenica. Avremo ancora piogge di debole intensità al Nord e al Sud peninsulare ma il tempo sarà decisamente migliore. Temperature in risalita dopo il crollo dei giorni scorsi: i valori termici tenderanno a riportarsi in linea con la media stagionale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 26 aprile 2024.

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge e acquazzoni sparsi specie sulla Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli irregolarmente nuvolosi e locali piogge sparse. In serata e nottata tempo in graduale miglioramento con residue piogge al Nord-Ovest. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su tutti i settori. Al pomeriggio ancora locali fenomeni specie sulle zone interne, variabilità asciutta altrove. In serata e nottata tempo in miglioramento ovunque ma con nuvolosità in transito. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su settori Peninsulari, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora molte nuvole con precipitazioni sparse, più asciutto solo sulla Sardegna. In serata e nottata si rinnovano condizioni di maltempo specie su Calabria e Sicilia, più asciutto altrove. Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .