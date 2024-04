Lotrèk rivoluziona il settore delle digital company

Lotrèk è un’agenzia nativa digitale che sta ridefinendo il concetto di impresa nel settore tecnologico attraverso un modello di business cooperativo

Al giorno d’oggi, il mondo del lavoro è afflitto da diverse criticità che colpiscono soprattutto le nuove generazioni. Spesso tali difficoltà sono interconnesse e riflettono cambiamenti socio-economici, tecnologici e culturali. Tra queste, le più significative hanno a che fare con la precarietà dell’impiego, che aumenta l’incertezza lavorativa tra i giovani complicando la pianificazione del futuro, con la difficoltà ad accedere al mercato del lavoro stesso e con un equilibrio vita-lavoro insufficiente che, sempre più spesso, ha ripercussioni negative sulla vita personale, familiare e sociale del dipendente.

In questo scenario complesso emerge Lotrèk, agenzia nativa digitale fondata a Pistoia nel 2015 da un’idea di Filippo Gruni, attuale Vice Presidente, Marco Bellomo, attuale Presidente, e Stefano Bizzarri attuale Segretario del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. Lotrèk si discosta dal classico modello contemporaneo di agenzia, soprattutto per la sua ragione sociale: è infatti una Società Cooperativa, caratterizzata da un fine mutualistico, che punta alla condivisione dei profitti e alla gestione democratica, diversamente dal modello capitalistico incentrato sul massimo profitto per gli azionisti. Questo approccio favorisce una maggiore inclusione dei lavoratori nelle decisioni aziendali e una distribuzione equa del valore generato.

Fondata originariamente da 7 persone (4 ragazze e 3 ragazzi under 30), Lotrèk è riuscita, anno dopo anno, ad aumentare il suo fatturato, arrivando a oltre 3,5 milioni di euro nel 2023 e ad attivare collaborazioni con numerosi clienti nazionali e internazionali offrendo consulenza alle imprese tramite servizi di trasformazione e accelerazione del business attraverso dato, codice e creatività.

Il coinvolgimento del gruppo soci (Agency Partner) ha permesso a Lotrèk di tenere molto basso il livello di turnover (sotto il 2% annuo), oltre a garantire una crescita economica e costante e la realizzazione di un sistema di welfare importante. La Cooperativa dispone degli utili generati liquidandoli in parte al gruppo soci e in parte reinvestendoli nella crescita aziendale. Lotrèk ad oggi conta su 53 Agency Partner componenti che, accomunati da valori come trasparenza, rispetto e meritocrazia, si inseriscono in un collettivo imprenditoriale organizzato e fondato su equità e consapevolezza.

Il rafforzamento della sua struttura e la solidità del progetto hanno consentito a Lotrèk, negli ultimi anni, di accogliere nel proprio team un numero sempre maggiore di talenti con l’obiettivo 2024 di raggiungere gli 80 “humans”. Recentemente, infatti, si sono unite diverse figure professionali che hanno svolto ruoli manageriali in agenzie nazionali e internazionali hanno scelto di credere in un modello alternativo e investire le proprie competenze per dare forza al modello di crescita della digital agency in Italia e all’estero.

“In un mondo del lavoro che sta rapidamente cambiando, alla costante individuazione di un compromesso tra sostenibilità economica e la sempre più pressante ricerca di equilibrio tra vita professionale e personale, crediamo fermamente che la forma cooperativa rappresenti non solo una risposta ma una vera soluzione a questi problemi. In Lotrèk, la nostra scelta di essere una Società Cooperativa nasce dalla convinzione che il successo di un’azienda non debba essere misurato solo in termini di profitto, ma anche in base al benessere dei suoi membri, alla sostenibilità delle sue pratiche e al valore che riesce a restituire alla società. È un modello che incentiva l’impegno, riduce l’incertezza e aumenta la soddisfazione lavorativa, elementi tutti cruciali per costruire un ambiente di lavoro equilibrato e stimolante, dove le persone non solo desiderano lavorare ma sono entusiaste di contribuire alla crescita collettiva.” – Filippo Gruni, CEO di Lotrèk