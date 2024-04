HIV: combinazione bictegravir più lenacapavir meglio dei regimi complessi

La terapia di combinazione orale una volta al giorno per l’HIV, a base di bictegravir più lenacapavir, è più efficace dei regimi complessi

La terapia di combinazione orale una volta al giorno per l’HIV, a base di bictegravir più lenacapavir, è più efficace dei regimi complessi. È quanto deriva dai risultati di uno studio di fase 2 su persone con HIV che sono virologicamente soppresse, presentati alla Conference on Retrovirus and Opportunistic Infections (CROI) a Denver.

Lo studio multicentrico ARTISTRY-1, confronta la pillola sperimentale una volta al giorno derivante dalla combinazione di bictegravir, un inibitore del trasferimento del filamento dell’integrasi, e lenacapavir, un inibitore del capside, primo della sua classe, con gli attuali regimi complessi.

I regimi a pillola unica sono disponibili da più di un decennio, ma circa l’8% delle persone con HIV non possono assumerli e devono invece assumere un regime terapeutico complesso, definito come due o più pillole al giorno.

Alcuni partecipanti allo studio seguivano regimi che combinavano pillole e farmaci infusi.

Problemi con le opzioni esistenti

Ci sono molte ragioni per cui le persone che vivono con l’HIV non sono state in grado di iniziare nessuna delle 11 opzioni a compressa singola attualmente disponibili, tra cui resistenza ai farmaci, intolleranza, tossicità, interazioni farmacologiche e controindicazioni, ha affermato Antonio E. Urbina, direttore medico presso il Mount Sinai Institute for Advanced Medicine e professore di medicina delle malattie infettive presso la Icahn School of Medicine di New York City.

“La combinazione di bictegravir e lenacapavir è molto attesa in quanto offre il potenziale di una singola compressa per questa popolazione, ottimizzando il trattamento e riducendo il carico di pillole”, ha affermato Urbina, che non ha preso parte allo studio.

Lo studio ha coinvolto 128 partecipanti che avevano seguito un regime basale stabile per almeno 6 mesi prima dello screening. Sono stati assegnati in modo casuale in un rapporto 2:2:1 a un regime orale a basso dosaggio una volta al giorno consistente in bictegravir 75 mg + lenacapavir 25 mg (n=51); un regime ad alto dosaggio consistente in bictegravir 75 mg + lenacapavir 50 mg (n=52); o una continuazione del loro attuale regime complesso (n=25).

L’endpoint primario era la percentuale di pazienti senza soppressione virologica (una carica virale dell’HIV≥50 copie/ml) alla settimana 24. Gli endpoint secondari chiave includevano il numero di partecipanti con soppressioni virologiche (una carica virale dell’HIV<50 copie/ml) e il numero di partecipanti con eventi avversi emergenti dal trattamento.

Buona soppressione virologica

Come mostrano i dati, tutti e tre i gruppi hanno avuto una buona soppressione virologica a 6 mesi, con cariche virali costantemente basse durante tutto lo studio. Nessuno dei partecipanti nel gruppo a basso dosaggio o nel gruppo a regime complesso ha manifestato un rimbalzo della carica virale (≥ 50 copie/mL) alla settimana 24. Nel gruppo ad alto dosaggio, solo un partecipante ha manifestato un aumento della carica virale superiore alla soglia, ma che è stata soppressa senza un cambiamento nel regime.

Inoltre, entrambi i regimi bictegravir-lenacapavir hanno mostrato profili di sicurezza favorevoli. Fino alla settimana 24, gli effetti collaterali più comuni nei gruppi a basso e ad alto dosaggio sono stati diarrea (7%), COVID-19 (6%) e stitichezza (5%).

Lievi effetti collaterali

Eventi avversi correlati al farmaco che hanno portato alla sospensione sono stati segnalati nel 2% dei partecipanti nel gruppo ad alto dosaggio, nel 2% nel gruppo a basso dosaggio e nello 0% nel gruppo a regime complesso.

“La maggior parte degli eventi avversi emersi dal trattamento erano di grado 1 o 2 e l’incidenza degli eventi di grado 3 o superiore era bassa e comparabile tra i gruppi di trattamento. La maggior parte delle anomalie di laboratorio di grado 3/4 erano coerenti con l’anamnesi medica del partecipante o erano transitorie e non clinicamente significative”, sottolinea Urbina.

Tuttavia, ha avvertito, si tratta di un numero limitato di pazienti e di un follow-up di 24 settimane; Saranno necessari dati sulla sicurezza a lungo termine per valutarla pienamente.

“È comune vedere un tasso più elevato di eventi avversi riportati nel braccio di cambio di uno studio”, ha spiegato Elizabeth Sherman, professore associato di pratica farmaceutica presso la Nova Southeastern University di Fort Lauderdale, in Florida.

“Quando si prende una popolazione di persone stabili sulla terapia antiretrovirale e la si randomizza a nuovi farmaci, vengono segnalati frequentemente eventi avversi. Ciò accade più spesso rispetto al verificarsi di nuovi eventi avversi nella popolazione di persone randomizzate a continuare lo stesso regime ART “, ha aggiunto.

Uno degli aspetti più promettenti di questo studio, ha affermato Sherman, è che la maggior parte dei partecipanti assumeva al basale un inibitore della proteasi potenziato ed è stata in grado di rimuovere il potenziatore dal proprio regime a causa del passaggio alla combinazione.

“Ciò mitiga istantaneamente diverse interazioni farmacologiche ed elimina il fabbisogno alimentare, semplificando la terapia dei pazienti e riducendo il carico di pillole”, ha aggiunto.

I partecipanti avevano una lunga storia di regimi farmacologici multipli ed erano in terapia antiretrovirale per una media di 27 anni. “È straordinario che individui con una storia di trattamenti così lunga possano ora beneficiare di un regime a compressa singola”, ha affermato.

Domande senza risposta

Sarebbe utile avere altre informazioni, come ad esempio le mutazioni note di resistenza antiretrovirale dei partecipanti al basale, riferiscono gli esperti. Ulteriori ricerche aiuteranno anche a capire per quanto tempo le persone che assumono la nuova opzione saranno in grado di mantenere la soppressione virale.

Ulteriori domande includono l’uso della singola compressa per le persone che assumono regimi a compresse multiple senza soppressione virologica al basale e l’uso di questo regime per i pazienti non trattati, ha spiegato Sherman.

“Inoltre, non possiamo dimenticare le persone con coinfezione da epatite B”, ha aggiunto. “Sembra che tutti i regimi a compressa singola e gli agenti a lunga durata d’azione nelle fasi successive di sviluppo non soddisfino le esigenze degli individui con coinfezione HIV-HBV”.

Urbina ha affermato che gli piacerebbe vedere, in ulteriori studi, dati sulla qualità della vita e sugli esiti riferiti dai pazienti, dati farmacocinetici e potenziali interazioni farmaco-farmaco perché questa combinazione potrebbe essere utilizzata con farmaci concomitanti.

Sebbene entrambe le dosi combinate siano state efficaci, lo studio di fase 3 sta utilizzando la dose più alta (bictegravir 75 mg + lenacapavir 50 mg) perché ha una migliore “permissività”, coprendo i pazienti se capita di saltare una dose, ha detto il ricercatore principale e autore presentante Karam Mounzer, direttore scientifico del Philadelphia FIGHT in Pennsylvania.

Lo studio di fase 3, della durata di 48 settimane, dovrebbe concludersi entro la fine del 2025, con l’analisi all’inizio del 2026, ha riferito.

La logica di questi studi “è quella di semplificare la vita dei pazienti”, ha spiegato Mounzer. “La semplicità, quando si tratta di trattamento dell’HIV, equivale a aderenza.”