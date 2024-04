Dometic lancia sul mercato un nuovo riparo da campeggio

Dometic aggiunge un nuovo prodotto alla gamma di accessori da campeggio con l’innovativo e compatto gazebo con telaio in alluminio

Un semplice riparo può fare la differenza, soprattutto in campeggio. Offre uno spazio sicuro e confortevole per riposare o preparare i pasti, diventando un vero e proprio punto di ritrovo. Tuttavia, non sono molti i modelli disponibili che entrano nel bagagliaio dell’auto.

Dometic lancia sul mercato un riparo da campeggio leggero e compatto, con telaio in alluminio e tessuto tinto in massa .

Essendo tinto in massa, resiste ai raggi UV ed è meno soggetto a scolorimento. Inoltre richiede meno acqua nel processo di tintura per un basso impatto ambientale rispetto alla tintura convenzionale. Il riparo è anche impermeabile, grazie a cuciture completamente nastrate. Il telaio in alluminio conferisce leggerezza al prodotto (poco meno di 5 kg) e si ripiega in dimensioni compatte e salvaspazio.

Dotato di due pareti collegabili. Dometic lancia sul mercato anche due accessori aggiuntivi come optional: kit di porte e pareti e kit di pannelli in rete per rifugio da campeggio .

SPECIFICHE DI PRODOTTO

Leggerezza: 4,9 kg

Ingombro ridotto: 60 x 15 x 25 cm

Include 2 pareti agganciabili con zip per una maggior protezione dalle intemperie e della privacy.

Il riparo da campeggio Dometic GO è disponibile al prezzo consigliato di 299 €.