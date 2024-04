Come Vuoy nelle radio e in digitale con “Tenderly”

Su tutte le piattaforme digitali e distribuito da Ada Music Italy, “Tenderly” è il nuovo singolo di Erio Bellini, in arte Come Vuoy

Fuori su tutte le piattaforme digitali e distribuito da Ada Music Italy, “Tenderly” è il nuovo singolo di Erio Bellini, in arte Come Vuoy, progetto attualmente in collaborazione con il produttore Itten, al secolo Angelo Netti. I due ritornano dopo il successo di “Amore Sotto Sale”, l’ultimo brano pubblicato il 26 gennaio, inserito nella playlist editoriale “Scuola Indie” di Spotify.

“Dormirò

Sopra un letto di pensieri

Tra quei ricordi più teneri

E mi asciugherò

Coi fazzolettini Tenderly”

“Tenderly racconta di una coppia in cui lui era più sognatore e lei più pragmatica – spiega Come Vuoy – Può essere interpretata come una marcia per raggiungere la felicità, che parte dalla mancanza fino ad arrivare ai ricordi. I nuovi incontri ed esperienze fanno un po’ sperare che la porta della serenità sia ancora aperta.”

I ricordi tornano a essere protagonisti anche in “Tenderly”, questa volta non intesi come un ostacolo o un peso, non impediscono il normale svolgimento delle attività quotidiane, bensì aiutano ad acquisire, almeno momentaneamente, maggiore consapevolezza, consentendoci di vivere il presente con più leggerezza. Non tutto il male viene per nuocere, in Tenderly, infatti, il problema si trasforma in un’opportunità: la possibilità di essere felici.

”Tenderly” conferma la vena sperimentale di Come Vuoy e Itten che, a differenza del singolo precedente dal sound indie pop con sfumature elettroniche, si mettono in gioco con un brano indie rock energico con chitarre elettriche, rimanendo sempre legati alla loro identità musicale e al nome del progetto, liberi da etichette e preconcetti.